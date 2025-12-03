Українська чемпіонка Європи зі стрибків у воду отримала російське громадянство: деталі

Лискун заявила, що у неї останнім часом «були нюанси» і вона змушена була звертатися до психіатра

Лискун стверджує, що в Україні вона зіштовхувалася з дискримінацією

Чемпіонка Європи зі стрибків у воду 23-річна Софія Лискун розповіла російським пропагандистам, що отримала російське громадянство. Про це повідомляє «Главком».

Лискун, яка народилася у Луганську, стверджує, що ніколи не задумувалася про те, за яку державу змагається, а в Україні вона зіштовхувалася з дискримінацією.

Також вона заявила, що у неї останнім часом «були нюанси» і вона змушена була звертатися до психіатра.

«У нас у Києві в басейні висіло величезними літерами: «Спорт поза політикою». Але перші, хто потрапили під удар, звичайно ми, спортсмени», – розповіла Лискун.

З російськими пропагандистами вона спілкувалася в окупованому Луганську.

У цьому році Лискун стала чемпіонкою Європи у змішаній команді. Також у своєму активі Лискун має золоті нагороди континентальних першостей 2018 та 2024 років.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.