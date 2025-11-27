Головна Світ Соціум
Ірландія запроваджує нові вимоги для біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Ірландія запроваджує нові вимоги для біженців
Возз'єднання сімей в Ірландії вимагатиме доходу від 44 тис. євро
фото із відкритих джерел

Дублін поступово реформує свої процедури після різкого зростання міграції

Дублін запроваджує нові заходи: збільшення терміну отримання громадянства та внески від прохачів притулку, які працюють. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Ірландія запроваджує нові, суворіші міграційні правила, які, за словами міністра юстиції Джима О'Каллагана, покликані уповільнити тривожно високий темп приросту населення. Ці реформи є відповіддю на різке зростання чистої міграції, яка з 2022 року майже подвоїлася порівняно з допандемічним рівнем і становить у середньому 72 тис. осіб на рік.

«Я маю врахувати, що торік населення нашої країни зросло на 1,6%, що в сім разів перевищує середній показник щодо ЄС... На думку уряду, такий темп зростання потребує відповідних політичних заходів», – заявив О'Каллаган, підкреслюючи, що хоча зростання є позитивним, його темпи викликають занепокоєння.

Міністерство фінансів пов'язує зростання з безпрецедентним попитом на дозволи на роботу, возз'єднанням сімей та великою кількістю українських біженців.

Близько 7,5 тис. прохачів притулку, які працюють і проживають у державному житлі, будуть зобов'язані вносити від 10% до 40% свого тижневого доходу на покриття державних витрат на їхнє проживання.

Діючий норматив, згідно з яким особа зі статусом біженця могла подати заявку на отримання громадянства після трьох років проживання, буде збільшений до п'яти років.

Посилено критерії для заявників, які запрошують членів сім'ї з-за меж Європейської економічної зони (ЄЕЗ). Тепер вони повинні довести, що їхній середній річний заробіток становить не менше 44 тис. євро, а також забезпечити їх житлом.

Особи, які тривалий час отримують певні соціальні виплати, не матимуть права подавати заявку на громадянство.

Міністр О'Каллаган наголосив, що країна не хоче повертатися до часів, коли населення Ірландії скорочувалося, проте нинішній темп зростання є нестійким. Уряд визнає «неоціненний внесок мігрантів» в економіку та суспільство.

До слова, Ірландія вирішила обмежити термін перебування новоприбулих з України в державному житлі до 30 днів. Раніше ці особи мали право на проживання в державних приміщеннях протягом 90 днів. Це рішення було ухвалено підкомітетом Кабінету Міністрів Ірландії

Теги: мігранти норматив Ірландія громадянство населення біженці

