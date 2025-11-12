Головна Київ Новини
search button user button menu button

Російський агент готував теракти у київському метро і ТРЦ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Російський агент готував теракти у київському метро і ТРЦ
Пістолет Макарова зі спорядженим магазином. З цієї зброї ФСБ доручило агенту здійснити замовне вбивство у Києві медійної особи
фото: Служба безпеки України

Агент отримав завдання від окупантів на підготовку терактів у декількох столичних ТРЦ та на станції метро

Служба безпеки України  запобігла новим спробам ФСБ здійснити серію терактів у Києві. За матеріалами справи, ворог планував замовні вбивства відомих українців, підриви у торговельно-розважальних центрах і на одній із станцій метро в столиці України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

«Завдяки діям на випередження СБУ зірвала плани ворога і встановила особу організатора замовних злочинів. Ним виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова почав працювати на російську спецслужбу», - йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, фігурант підшукував «однодумців» для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ. Серед них були його місцеві знайомі, які мали українське громадянство і за своїм віком не підлягали мобілізації в Україні.

Служба безпеки задокументувала спробу «маршрутизації» до Києва завербованого ворогом жителя півострова, який перетнув кордон нашої держави через треті країни. Після прибуття до столиці України, агент отримав від резидента з Криму координати схрону, з якого мав забрати пістолет Макарова зі спорядженим магазином.

Слідство встановило, що з цієї зброї ФСБ доручило агенту здійснити замовне вбивство у Києві медійної особи. Також він отримав завдання від окупантів на підготовку терактів у декількох столичних ТРЦ та на станції метро. Для цього агент отримав інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП), заховані у рюкзаках.

Кожна вибухівка мала бути обладнана мобільним телефоном для дистанційного підриву в годину пік, коли на локаціях було б найбільше зосереджено людей.

Таким чином ворог планував поширити панічні настрої серед мешканців столиці, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.

Служба безпеки завчасно викрила агента і задокументувала всі його контакти з ФСБ, які відбувались через резидента з Криму.

Переписка агента ФСБ РФ з замовниками
Переписка агента ФСБ РФ з замовниками
фото: Служба безпеки України
Переписка агента ФСБ РФ з замовниками
Переписка агента ФСБ РФ з замовниками
фото: Служба безпеки України
Переписка агента ФСБ РФ з замовниками
Переписка агента ФСБ РФ з замовниками
фото: Служба безпеки України
Переписка агента ФСБ РФ з замовниками
Переписка агента ФСБ РФ з замовниками
фото: Служба безпеки України
Переписка агента ФСБ РФ з замовниками
Переписка агента ФСБ РФ з замовниками
фото: Служба безпеки України
Переписка агента ФСБ РФ з замовниками
Переписка агента ФСБ РФ з замовниками
фото: Служба безпеки України
Переписка агента ФСБ РФ з замовниками
Переписка агента ФСБ РФ з замовниками
фото: Служба безпеки України

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили резиденту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Вирішується питання щодо кваліфікації злочинів агента-виконавця.
Триває розслідування щодо всіх учасників агентурної мережі ФСБ. 

Раніше контррозвідка Служби безпеки запобігла новій спробі ворога здійснити замовні теракти на Одещині. Затримано агента російських спецслужб, який намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої на території Ізмаїла. За словами правоохоронців, теракти мали відбутися по черзі, у годину пік. Один вибух мав прогриміти біля районного ТЦК, а інший – поблизу іншого об’єкта Сил оборони, розташованого поруч. У такий спосіб ворог сподівався вбити якомога більше військових та цивільних мешканців портового міста.

Також контррозвідка Служби безпеки затримала неповнолітнього агента російських спецслужб. Він з Європи підшукував виконавців для замовних терактів в Україні. 

Теги: теракт пістолет ворог громадянство державна зрада розслідування вибухівка слідство вбивство метро ФСБ СБУ зрада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Історична зачистка держзрадників
Історична зачистка держзрадників
29 жовтня, 15:13
ЗСУ тиснуть, росіяни тримають плацдарм через Оскіл
Що відбувається у Куп'янську: план росіян
17 жовтня, 12:30
Головні побоювання європейців зосереджені навколо інверторів для сонячних панелей
Небезпечна залежність від Китаю: сонячні технології Huawei загрожують енергомережам Європи
30 жовтня, 12:14
Геннадій Труханов має російське громадянство, оскільки не відмовлявся від нього
Труханов мав три внутрішні паспорти РФ – джерело
15 жовтня, 17:08
Кіберполіція заблокувала частину коштів, викрадених у блогерки Ксюші Манекен
Кіберполіція заблокувала частину коштів, викрадених у блогерки Ксюші Манекен
24 жовтня, 02:34
Франкен: Ці дрони прилітають шпигувати, щоб визначити місце розташування F-16
Над військовими базами Бельгії дрони шпигували за F-16
3 листопада, 00:01
Ситуація на фронті 6 листопада
Лінія фронту станом на 6 листопада 2025. Зведення Генштабу
6 листопада, 22:13
У компанії наголосили, що ТЕС не є військовими об’єктами, а на них працюють цивільні українці
Усі теплоелектростанції «Центренерго» зупинили роботу через атаку Росії
8 листопада, 17:21
Наразі захисникам в Мирнограді вдається стримувати натиск на місто зі сходу
Мирноград на Донеччині під серйозною загрозою оточення – DeepState
8 листопада, 18:59

Новини

Флорівський цвинтар на Замковій горі може стати памʼяткою культурної спадщини
Флорівський цвинтар на Замковій горі може стати памʼяткою культурної спадщини
Російський агент готував теракти у київському метро і ТРЦ
Російський агент готував теракти у київському метро і ТРЦ
Затримано киянина, який підозрюється у зґвалтуванні 11-річної школярки
Затримано киянина, який підозрюється у зґвалтуванні 11-річної школярки
Стати помітним під час відключень світла: поліція закликає пішоходів носити флікери
Стати помітним під час відключень світла: поліція закликає пішоходів носити флікери
Кличко запропонував знизити мобілізаційний вік через нестачу солдатів
Кличко запропонував знизити мобілізаційний вік через нестачу солдатів
На Київщині сьогодні можливі звуки вибухів: влада назвала причину
На Київщині сьогодні можливі звуки вибухів: влада назвала причину

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua