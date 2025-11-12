Російський агент готував теракти у київському метро і ТРЦ

Пістолет Макарова зі спорядженим магазином. З цієї зброї ФСБ доручило агенту здійснити замовне вбивство у Києві медійної особи

Агент отримав завдання від окупантів на підготовку терактів у декількох столичних ТРЦ та на станції метро

Служба безпеки України запобігла новим спробам ФСБ здійснити серію терактів у Києві. За матеріалами справи, ворог планував замовні вбивства відомих українців, підриви у торговельно-розважальних центрах і на одній із станцій метро в столиці України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресцентр СБУ.

«Завдяки діям на випередження СБУ зірвала плани ворога і встановила особу організатора замовних злочинів. Ним виявився мешканець тимчасово окупованого Криму, який після захоплення півострова почав працювати на російську спецслужбу», - йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, фігурант підшукував «однодумців» для їх подальшого вербування до агентурного апарату ФСБ. Серед них були його місцеві знайомі, які мали українське громадянство і за своїм віком не підлягали мобілізації в Україні.

Служба безпеки задокументувала спробу «маршрутизації» до Києва завербованого ворогом жителя півострова, який перетнув кордон нашої держави через треті країни. Після прибуття до столиці України, агент отримав від резидента з Криму координати схрону, з якого мав забрати пістолет Макарова зі спорядженим магазином.

Слідство встановило, що з цієї зброї ФСБ доручило агенту здійснити замовне вбивство у Києві медійної особи. Також він отримав завдання від окупантів на підготовку терактів у декількох столичних ТРЦ та на станції метро. Для цього агент отримав інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП), заховані у рюкзаках.

Кожна вибухівка мала бути обладнана мобільним телефоном для дистанційного підриву в годину пік, коли на локаціях було б найбільше зосереджено людей.

Таким чином ворог планував поширити панічні настрої серед мешканців столиці, щоб розхитати суспільно-політичну обстановку у Києві.

Служба безпеки завчасно викрила агента і задокументувала всі його контакти з ФСБ, які відбувались через резидента з Криму.

Переписка агента ФСБ РФ з замовниками фото: Служба безпеки України

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили резиденту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Оскільки фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Вирішується питання щодо кваліфікації злочинів агента-виконавця.

Триває розслідування щодо всіх учасників агентурної мережі ФСБ.

Раніше контррозвідка Служби безпеки запобігла новій спробі ворога здійснити замовні теракти на Одещині. Затримано агента російських спецслужб, який намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої на території Ізмаїла. За словами правоохоронців, теракти мали відбутися по черзі, у годину пік. Один вибух мав прогриміти біля районного ТЦК, а інший – поблизу іншого об’єкта Сил оборони, розташованого поруч. У такий спосіб ворог сподівався вбити якомога більше військових та цивільних мешканців портового міста.

Також контррозвідка Служби безпеки затримала неповнолітнього агента російських спецслужб. Він з Європи підшукував виконавців для замовних терактів в Україні.