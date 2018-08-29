Суд Алмати дозволив букмекерам не виплачувати ставки по матчах Долгополова і Бондаренко



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Олександр Долгополов

Деякі букмекери запідозрили, що матчі договірні

Міський суд Алмати визнав право букмекерів не виплачувати гравцям ставки по деяким матчам українських тенісистів Олександра Долгополова і Катерини Бондаренко.

20 серпня 2017 року Долгополов програв програв португальцю Тьягу Монтейру на Winston Salem Open - 3:6, 3:6.

У той же день Бондаренко програла Ані Богдан з Румунії на Connecticut Open - 2:6, 2:6.

Деякі букмекери запідозрили, що матчі договірні.

Внутрішні правила букмекерських компаній свідчать, що якщо є підозра в договірному матчі, то вона має право не виплачувати виграш.

Після позову одного громадянина Алмати проти відомої букмекерської контори суд взяв за основу прийняття вердикту цей факт і відмовив в задоволенні вимог.

Той міг виграти на цих ставках близько 5,5 мільйонів тенге (приблизно 430 тисяч гривень - прим.).

Також протягом року було ще шість позовів в інших судах Алмати і Астани, які зобов'язали букмекерські контори виплатити гравцям виграші, так як матчі не були визнаними договірними з боку Міжнародної федерації тенісу або Tennis Integridy Unit.

Джерело: Tribuna.com