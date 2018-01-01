Суд Лозанни офіційно підтвердив розгляд справ «Динамо» проти ФФУ

Слухання буде розділене на три частини

На офіційному сайті Спортивного арбітражного суду в Лозанні з'явилося підтвердження того, що 12 лютого CAS розгляне справи про присудження технічної поразки командам «Динамо» за неявку на матчі в Маріуполь. Слухання розділене на три частини: «Динамо» проти ФФУ «, «Динамо» U-21 проти ФФУ» та



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Справа «Маріуполь» - «Динамо»

Слухання буде розділене на три частини

На офіційному сайті Спортивного арбітражного суду в Лозанні з'явилося підтвердження того, що 12 лютого CAS розгляне справи про присудження технічної поразки командам «Динамо» за неявку на матчі в Маріуполь.

Слухання розділене на три частини: «Динамо» проти ФФУ «, «Динамо» U-21 проти ФФУ» та «Динамо» U-19 проти ФФУ».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Федерація футболу України просить CAS не тільки розглянути справу в цей день, а й прийняти остаточне рішення. Тоді точка в цій справі буде поставлена до відновлення весняної частини чемпіонату України.

Зазначимо, що незабаром САС Лозанни розгляне ще одну справу, пов'язану з українським клубом. 14 березня відбудеться слухання за позовом румунського клубу «Газ-Метан» до «Карпат», «Атлетіко Метрополітану» і футболіста Еріка де Олівейри.