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    «Сумчанка» не зуміла вийти у вищий дивізіон Кубка європейських чемпіонів з хокею на траві

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    Фото ФХТУ - «Сумчанка» не зуміла вийти у вищий дивізіон Кубка європейських чемпіонів з хокею на траві
    Фото ФХТУ

    Наступного року українки знову гратимуть у дивізіоні «Трофі»

    18-21 травня у Дубліні проходив розіграш Кубка європейських чемпіонів з хокею на траві серед жіночих команд.

    Серед учасників другого за силою дивізіону клубного чемпіонату Європи був і сумський МСК «Сумчанка», інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

    Українські дівчата у групі грали з суперницями з Англії, Чехії та Білорусі.

    У першій грі сильнішими були англійки з Holcombe HC – 0:4. У другій українки переграли чешок з HC Slavia Praha – 4:1 (відзначилися Юлія Шевченко, Ольга Гончаренко, Оксана Пономаренко, Ольга Куровська).

    Третій матч із гродненським «Ритмом» з Білорусі завершився нічиєю 3:3 (Вікторія Стеценко забила тричі).

    Набравши однакову кількість очок із білорусками, «Сумчанка», через гіршу різницю забитих і пропущених м’ячів, посіла у групі третє місце. Першими були англійки.

    У матчі за п’яте місце українські дівчата мінімально програли господаркам змагань із HC Monkstown – 0:1.

    У підсумку – шосте місце, і наступного року українки знову будуть штурмувати дивізіон «Трофі». Вилетіли з дивізіону чеська «Славія» та французький «Лілль».

    Нагадаємо, українська чоловіча команда здобула путівку у вищий дивізіон клубної першості Європи з хокею на траві.

    чемпіонат Європи українці хокей
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