«Сумчанка» не зуміла вийти у вищий дивізіон Кубка європейських чемпіонів з хокею на траві

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Фото ФХТУ

Наступного року українки знову гратимуть у дивізіоні «Трофі»

18-21 травня у Дубліні проходив розіграш Кубка європейських чемпіонів з хокею на траві серед жіночих команд.

Серед учасників другого за силою дивізіону клубного чемпіонату Європи був і сумський МСК «Сумчанка», інформує офіційний сайт Федерації хокею на траві України.

Українські дівчата у групі грали з суперницями з Англії, Чехії та Білорусі.

У першій грі сильнішими були англійки з Holcombe HC – 0:4. У другій українки переграли чешок з HC Slavia Praha – 4:1 (відзначилися Юлія Шевченко, Ольга Гончаренко, Оксана Пономаренко, Ольга Куровська).

Третій матч із гродненським «Ритмом» з Білорусі завершився нічиєю 3:3 (Вікторія Стеценко забила тричі).

Набравши однакову кількість очок із білорусками, «Сумчанка», через гіршу різницю забитих і пропущених м’ячів, посіла у групі третє місце. Першими були англійки.

У матчі за п’яте місце українські дівчата мінімально програли господаркам змагань із HC Monkstown – 0:1.

У підсумку – шосте місце, і наступного року українки знову будуть штурмувати дивізіон «Трофі». Вилетіли з дивізіону чеська «Славія» та французький «Лілль».

Нагадаємо, українська чоловіча команда здобула путівку у вищий дивізіон клубної першості Європи з хокею на траві.