Сумні реалії скелетону: маємо серйозні позиції у світі без натяку на умови повноцінних тренувань в Україні



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Михайло і Владислав Гераскевичі не мають удома навіть стартової естакади Фото із соцмереж

Тренер Михайло Гераскевич підводить підсумки сезону в Кубку світу-2019/2020

Тренер і батько єдиного українського скелетоніста Владислава Гераскевича Михайло Гераскевич підвів підсумки Кубка світу-2019/2020, який фінішував на минулих вихідних в латвійській Сіґулді.

Володарем трофею вдев’яте в кар’єрі став латвієць Мартінс Дукурс. Друге місце посів Алєксандр Третьяков із РФ, третє – Юн Сун-Бін із Кореї. 21-річний Владислав Гераскевич став 13-м, що після торішнього дев’ятого місця начебто й крок назад. Але то з якого боку подивитися.

«13-те місце – одне з найвищих (якщо не найвище) серед всіх українських представників зимових Олімпійських видів спорту в цьому сезоні, - взяв слово Гераскевич-старший.

Наш сезонний актив:

- Влад Гераскевич зумів поліпшити практично всі персональні рекорди на всіх льодових треках, де цього сезону були гонки. Причому, як в стартовому розгоні, так і на фініші. Причому не завжди за найбільш сприятливої для Владислава погоди (так, у скелетоністів є улюблені погодні умови, коли їх техніка дозволяє демонструвати високі результати);

- Владислав зумів показати восьмий результат у дуже нервовій гонці на дуже складному треку у французькому La Plagne;

- протягом сезону ми провели багато тестів нашої техніки в змагальних умовах;

- як і в минулому сезоні, ми завдяки плідній співпраці з «Суспільним», маємо прямий телевізійний ефір Кубка світу та чемпіонату світу. Всі українські вболівальники можуть переглядати наші виступи.

Із мінусів:

- не зважаючи на багаточисельні обіцянки багатьох серйозних осіб, ми до цього часу не маємо в Україні навіть стартової естакади. Тобто маємо серйозні позиції у світі, не маючи навіть натяку на умови повноцінних тренувань в Україні, не маючи можливості постійно тренуватися за кордоном, бо Владислав ще й навчається на денному відділенні Університету імені Тараса Шевченка;

- ми поки що не маємо змоги в Україні бодай щось робити для покращення швидкісних характеристик нашої техніки;

- не дивлячись на всі зусилля, ми до цього часу не маємо стабільних українських спонсорів, які б отримували від нас позитивний імідж та телевізійну рекламу на 16 країн світу, враховуючи Україну (Владислав протягом сезону загалом понад 50 хвилин – у головному кадрі телевізійних трансляцій наших змагань), і, натомість, допомагали б нам на 100% забезпечувати ті витрати, які не можуть покриватися з державного бюджету а то: забезпечення автотранспортом для виїзду на тренування та змагання за кордон, науково-технічна праця над нашим обладнанням, оплата праці іноземних тренерів для нашої юніорської команди;

- ми є першовідкривачами скелетону в Україні і нам, як і раніше, ще бракує досвіду, який мають та використовують потужні команди з досвідченими тренерами та виробниками обладнання».

Офіційно скелетонний сезон-2019/2020 фінішує чемпіонатом світу в німецькому Альтенберзі, який відбудеться 21 лютого – 1 березня.



