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    Євро-2020: Український скелетоніст Гераскевич встановив особисті рекорди

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    <p><span>Гераскевич фінішував у Сігулді з особистим рекордом</span></p> - Євро-2020: Український скелетоніст Гераскевич встановив особисті рекорди

    Гераскевич фінішував у Сігулді з особистим рекордом

    ibsf.org

    Гостинна Латвія подарувала українцю «покращення»

    У латвійській Сігулді проходить відкритий Чемпіонат Європи з бобслею та скелетону, результати Євро 2020 також йдуть у залік Кубку світу сезону 2019/2020.

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    Перемогу у фінальних заїздах святкував представник господарів Мартін Дукурс, другим був його старший брат - Томасс Дукурс.

    Третій результат у представника Республіки Корея Юн Сун Біна.

    Скелетон. Кубок світу / Чемпіонат Європи - 15 лютого 2020

    1. Мартін Дукурс (Латвія) - 1:40.09 - тотал

    2. Томасс Дукурс (Латвія) - 1:40.90   (+0.81)

    3. Юн Сун Бін (Республіка Корея) - 1:41.15   (+1.06)…

    14. Владислав Гераскевич (Україна) - 1:42.49   (+2.40)

    У заліку Чемпіонату Європи 2020 українець Гераскевич посів 11 місце.

    Дивіться церемонію нагородження переможців:

    Українець Владислав Гераскевич фінішував з 14-м часом у тоталі - сумою двох спроб, але це той випадок, коли застосування частки “лише” є зайвим, адже наш спортсмен значно поновив свої власні рекорди й на цьому треку:

    Старт - 4,76 сек (попередній - 4,96 на Кубку світу 2018/2019)

    Фініш - 51,23 сек (попередній - 51,93 на КС 2018/2019).

    Зазначимо, командою Влада було вирішено змінити скелетон на цю гонку, бо він на тренуваннях показав кращий час. Але для цього Влад змушений був протягом 3 днів схуднути на 3 кг.

    Саме цей момент вкрай негативно вплинув на якість пілотування Влада. Було втрачено дорогоцінні частки секунди і це завадило нашому спортсмену увійти до омріяної топ-6 кращих.

    Але він все може виправити на наступних стартах сезону - Чемпіонаті світу.

    Джерело: Главком СПОРТ

    Латвія скелетон Владислав Гераскевич
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