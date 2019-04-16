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    «Серце болить від цієї трагедії»: видатні спортсмени тужать за Нотр-Дам-де-Парі (фото)

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    Трагедія Нотр-даму не залишає байдужими - «Серце болить від цієї трагедії»: видатні спортсмени тужать за Нотр-Дам-де-Парі (фото)
    Трагедія Нотр-даму не залишає байдужими
    Скрін-шот

    Трагедія у французькій столиці вразила зокрема й спортивний світ

    Пожежа, в наслідок якої був зруйнований Собор Паризької Богоматері, болюче вразила світ. Спортсмени винятком не були. Соцмережі видатних атлетів переповнені жахливими світлинами чи спогадами про попередні відвідини однієї з найбільших християнських святинь.

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    «Не можу дивитися на це зображення без сліз, - пише чемпіонка Wimbledon-2013, французька тенісистка Маріон Бартолі. - Це така трагедія! Це драма! Данина поваги за мужність пожежникам, які повністю мобілізовані і намагаються врятувати Нотр-Дам-де-Парі, цю перлину нашої історичної і культурної спадщини».

    bartoli

    Скрін-шот з Instagram Маріон Бартолі

    «Втрачаю дар мови, коли бачу світлини зі зображенням пожежі, яка руйнує одну з історичних пам'яток нашої країни. Захоплююся силою і можністю пожежників», - написав баскетболіст збірної Франції і турецького «Фенербахче» Жофрей Лавернь.

    levergne

    Скрін-шот з Instagram Жофрея Лаверня

    «Прекрасний готичний символ серця і душі Парижа, Cобор Паризької Богоматері горить, і моє серце болить від цієї трагедії. Цей жах неймовірний», - написав боксерський ринг-анонсер Майкл Баффер.

    buffer

    Скрін-шот з Instagram Майкла Баффера

    Один з найкращих футболістів світу француз Кіліан Мбаппе світлину прокоментував смайлами, які ілюструють жаль Франції. У коментарях сумував інший видатний футболіст, англієць Девід Бекем.

    mbappe

    Скрін-шот з Instagram Кіліана Мбаппе

    «Після першого візиту в Париж найсильніше враження, безперечно, залишив Собор Паризької Богоматері, - написав у себе в «Фейсбуку» український тренер зі скелетону Михайло Гераскевич. - Неповторний звук, який розносився по всіх куточках цієї величної будівлі під час служби, я слухав всім тілом, всією своєю душею. Уже в травні хотів повернутися і ще раз насолодитися перебуванням у цьому Соборі. Але... Звалилася мрія... Закінчилася велика історія ...»

    garaskevych_mykhailo_paris

    Скрін-шот з Фейсбука Михайла Гераскевича

    «Жахливі новини з Парижа. Дуже шкода коли руйнуються такі історичні місця, а поки невеликий архів з цього прекрасного собору», - підписав невеличку фото- і відео-галерею син і підопічний Михайла Гераскевича Владислав.

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    Скрін-шот з Instagram Владислава Гераскевича

    Український тенісист Сергій Стаховський свій жаль висловив мовчазним фотоспогадом.

    stakhovskyi

    Скрін-шот з Instagram Сергія Стаховського

    Так само зайвими будь-які слова вважає олімпійська чемпіонка з плавання, італійка Федеріка Пеллеґріні.

    pellegrini

    Скрін-шот з Instagram Федеріки Пеллеґріні

    Словацька тенісистка Домініка Цибулкова назвала Париж своїм найулюбленішим містом у світі.

    cibulkova

    Скрін-шот з Instagram Домініки Цибулкової

    «Ми дивимося в новий день з новою надією, бо він піднімається з попелу.
    Нотр-Дам поранений, але переміг, і перемогли, здолавши вогонь, ці герої», - написав життєстверджуючий пост італійський футболіст Клаудіо Маркізіо.

    marchisio

    Скрін-шот з Instagram Клаудіо Маркізіо

    Нагадаємо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. В результаті пожежі щонайменше один рятувальник отримав серйозні поранення. Сьогодні вранці повідомили, що пожежа в Соборі локалізована.

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