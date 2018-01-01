Суперліга. БІПА перемогла «Політехнік», «Дніпро» зломив «Хімік»

18 лютого відбулися матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу

БІПА – «Політехнік» Харків’ян є підстави називати незручним суперником для одеситів. У трьох попередніх поєдинках БІПА здобула лише одну перемогу. З початком четвертої зустрічі гості одразу взялися активно збивати атакувальний запал господарів. Відтак стартового спурту господарям не вдалося провести. На середину ігрового



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БІПА – «Політехнік». Фото: ФБУ

18 лютого відбулися матчі регулярного чемпіонату України з баскетболу

БІПА – «Політехнік»

Харків’ян є підстави називати незручним суперником для одеситів. У трьох попередніх поєдинках БІПА здобула лише одну перемогу.

З початком четвертої зустрічі гості одразу взялися активно збивати атакувальний запал господарів. Відтак стартового спурту господарям не вдалося провести. На середину ігрового часу чверті різниця в рахунку становила лише незначні три бали. Згодом харків’яни зрівняли рахунок.

До кінця чверті команди ще обмінялися кількома випадами, але підсумок виявився рівним – 22:22. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Другу чверть гості почали влучним триочковим Козлова. У підсумку першої половини гри гості зберегли за собою позитивну різницю в 4 очка. Хоча впродовж чверті одесити виходили вперед на 5 балів. Ключовою у першій половині стала перевага харків’ян у реалізації штрафних – 12:3.

Другу половину одесити почали швидкими атаками, маючи намір взяти хід гри під свій контроль. І їм це вдалося. Поступово господарі зрівняли рахунок. А наступний ривок 7:0 (а з початку чверті – 13:2) змусив харків’ян брати тайм-аут, аби збити запал одеситів. Надалі суперники продовжили діяти на швидкостях. Гості до заключної чверті скоротили відставання до трьох очок.

По ходу четвертої 10-хвилинки гості скорочували відставання до двох очок. Однак остаточно перехопити ініціативу так і не змогли. Триочковий Лученка та наступне влучання Кривцова повернули господарям 7 очок переваги.

Гості за дві з половиною хвилини до кінця ігрового часу знову відіграли 5 очок. Та наступний дальній кидок Артамонова остаточно вгамував гостей.

Відтак БІПА здобула дев’яту перемогу в регулярному чемпіонаті.

«Хімік» - «Дніпро»

Южненці останнім часом набрали досить пристойні ігрові кондиції, то ж і від візиту беззаперечного лідера регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч місцеві вболівальники очікували принаймні рівної боротьби. І перша половина поєдинку підтвердила ці очікування.

Гостям не вдалося вже стартовим натиском зломити спротив господарів. Натомість ті раз по раз самі змушували фаворитів сезону відіграватися. За першу половину лідер змінювався 14 разів.

На велику перерву «Дніпро» забезпечив собі лише 5 очок переваги. Гості перевершили южненців за триочковими ( 6:1), підбираннями (21:18). Натомість господарі були влучнішими з середньої відстані (13:8).

По перерві господарі спробували перехопити ініціативу. Гра поновилася двома поспіль влучними триочковими Аріанса. У Дніпра аналогічно відповіли Мішула з Ревзіним. Та попри опір фаворита, «Хімік» до заключної чверті зрівняв рахунок – 68:68.

Упродовж всієї четвертої 10-хвилинки рахунок балансував у межах кількох очок. Обмін триочоквими не давав деякий час жодній зі сторін вирішальної переваги.

Аж поки своє слово не сказав Мішула. Спочатку його дальнє влучання вивело дніпрян вперед за хвилину до кінця ігрового часу. Аріанс два очки відіграв зі штрафних, але Мішула знову відповів на це влучною трійкою. Южненці відчайдушно намагалися врятуватися, та сил і часу для цього вже забракло.

«Дніпро» продовжив переможну серію в Суперлізі Парі-Матч.

Суперліга з баскетболу

Регулярний чемпіонат

БІПА – «Авантаж-Політехнік» – 76:67 (22:22, 17:21, 17:10, 20:14)

БІПА: Артамонов 13+5пр, Кривцов 12+6пд,2пр, Танкслі 9+13пд,1пр, Ноффлет 6+3пд, Лаурис 13+6пд,2пр; Луценко 7+2пд,5пр, Тищенко 3пд, Прокопенко 13+3пд,2пр, Воєвода 3, Балабан.

«Авантаж-Політехнік»: Козлов 10+1пд,4пр, Тарасенко 2+2пд, Барнс 13+4пд,5пр, Вуйович 9+4пд, Йованович 16+4пд,2пр; Рочняк 12+7пд,3пр, Рудаков 2+10пд,1пр, Кузнецов 1пр, Колотілов 3+2пд.

«Хімік» – «Дніпро» – 90:93 (14:17, 25:27, 29:24, 22:25)

«Хімік»: Мальчевський 14+3пд,1пр, Антипов 9+9пд,4пр, Марченко 4, Аріанс 21+4пд, Колтер 27+8пд,8пр; Павлов 9+3пд,3пр, Войналович 6+2пд.

«Дніпро»: Вільховецький 5, Ревзін 11+4пд, Шевченко 16+12пд,1пр, Глєбов 11+7пд,10пр, Мішула 19+2пд,5пр; Шундель 13+6пд,2пр, Закурдаєв 5+2пд,5пр, Мироненко 7+1пд, Сизов 6+4пд,3пр.