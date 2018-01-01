Суперліга. «Черкаські Мавпи» переграли «Запоріжжя-ZOG», «Миколаїв» переміг чемпіона України

У суботу, 13 січня, відбулося два матчі чоловічої Суперліги з баскетболу

«Миколаїв» – «Будівельник» Команди провели рівну стартову чверть, протягом якої обмінялися міні-ривками. Вдалий відрізок господарів своєчасним тайм-аутом призупинив Володимир Коваль, після чого «Будівельник» підібрався до суперника, залишивши від переваги «Миколаєва» лише 1 очко за підсумками



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«Запоріжжя-ZOG» – «Черкаські Мавпи». Фото: ФБУ

У суботу, 13 січня, відбулося два матчі чоловічої Суперліги з баскетболу

«Миколаїв» – «Будівельник»

Команди провели рівну стартову чверть, протягом якої обмінялися міні-ривками. Вдалий відрізок господарів своєчасним тайм-аутом призупинив Володимир Коваль, після чого «Будівельник» підібрався до суперника, залишивши від переваги «Миколаєва» лише 1 очко за підсумками 10 хвилин гри.

Друга чверть залишилася за «корабелами», які мали тотальну перевагу на щитах, а також відмінно атакували з-за дуги, реалізувавши 7 із 14 дальніх за першу половину. Відмінно в гру з лави увійшов Сергій Попов, який вже на велику перерву пішов з 13 очками в активі, а його команда отримала 10 очок переваги за підсумками 20 хвилин гри.

Після великої перерви корабели продовжили нарощувати відрив, який по ходу третьої чверті сягнув максимальних 19 очок. Чемпіонам, які мали 8 гравців у ротації на цей матч, візуально просто не вистачало енергії. Команди провели не надто результативну чверть, набравши на двох 25 очок, а перед останньою десятихвилинкою «Миколаїв» мав 15 балів переваги.

У дебюті заключної чверті здалося, що «Будівельник» може оформити камбек – 5 поспіль очок від Сандула та точний дальній від Зотова залишили 7 балів від переваги «Миколаєва». Але на більше гостей не вистачило: свіжіші корабели швидко повернули собі двозначну перевагу, але й цього разу довести матч до спокійної перемоги підопічним Володимира Поляха не вдалося.

Багато помилок і втрата концентрації у кінцівці призивели до того, що вже на останній хвилині кияни скоротили відставання до 3 очок, але часу на те щоб наздогнати господарів киянам не вистачило.

«Будівельник» зазнав четвертої поразки у сезоні, поступившись з рахунком 69:72.

«Запоріжжя-ZOG» – «Черкаські Мавпи»

«Запоріжці» переконливо виграли стартову чверть. «Мавпи» проспали дебют матчу, провалившись на обох сторонах майданчику. Набравши 12 очок, гості пропустили 23.

«Запорожці» відмінно бігли в швидкі відриви, були краще налаштовані на матч з перших хвилин і сповна скористалися невдалим стартом суперників, які просто нічого не могли забити в дебюті.

Все змінилося в другій чверті, причому досить швидко. «Мавпи» оформили ривок 9:0 і практично нівелювали відставання. Плеханов відреагував своєчасним тайм-аутом, який допоміг запоріжцям перервати вдалий відрізок черкащан, а в заключні п'ять хвилин першої половини господарі зуміли зберегти перевагу, отримавши 5 очок гандикапу перед великою перервою.

Варто відзначити 15 очок Щепкіна і 10 - Кольченка, які стали кращими снайперами в своїх командах за підсумками 20 хвилин гри. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

У другій половині «Мавпи» остаточно освоїлися у цьому матчі. Збивши темп гри, який їм у першій половині нав'язали господарі, черкащани остаточно заволоділи ініціативою. Гості атакували з високим відсотком і, що цікаво, мали солідну перевагу на підбираннях на чужому щиті, незважаючи на номінальну перевагу господарів у габаритах.

«Мавпи» вийшли в лідери в середині третьої чверті і в подальшому лише нарощували свою перевагу. «Запоріжцям» не вистачило сил на 40 хвилин, а ривок у дебюті четвертої чверті дозволив «Мавпам» заволодіти комфортною двузначною перевагою і довести матч до другої виїзної перемоги в рамках першого ігрового тижня 2018 року.

Суперліга з баскетболу

Регулярний чемпіонат

«Миколаїв» – «Будівельник» - 72:69 (21:20, 23:14, 15:10, 13:25)

«Миколаїв»: Носков 14 + 5 передач + 4 підбирання, Онуфрієв 10 + 8 підбирань, Шостуха 7 + 8 підбирань + 4 передачі, Точненко 5, Анікієнко 2 + 5 підбирань – старт, Попов 15 + 7 підбирань – 7 втрат, Кушніров 14 + 7 підбирань, Давидюк 3, Мусієнко 2

«Будівельник»: Дроздов 10 + 7 підбирань + 4 перехоплення – 3 втрати, Анісімов 9, Місяць 9, Крутоус 9 – 4 втрати, Зотов 8 + 5 передач – старт, Сандул 17 + 9 підбирань, Дзюба 7, Вінтоняк 0

«Запоріжжя-ZOG» – «Черкаські Мавпи» - 72:87 (23:12, 18624, 14:22, 17:29)

«Запоріжжя-ZOG»: Щепкін 23 + 4 підбирання + 3 перехоплення, Кожемякін 9 + 3 перехоплення – 4 втрати, Кондраков 9, Анісімов 8, Нікітін 5 + 3 передачі – 4 втрати – старт, Ясиненко 8, Ткачук 6 + 5 передач + 3 підбирання + 2 перехоплення – 4 втрати, Теряник 2, Буц 2

«Черкаські Мавпи»: Кольченко 27 + 6 підбирань + 5 передач + 4 перехоплення, Бояркін 8, Конєв 8 + 4 підбрання – 3 втрати, Липовцев 4 + 4 підбирання, Джуріч 0 + 6 підбирань – старт, Кобець 24 + 9 підбирань, Белфілд 9 – 4 втрати, Девіс 7