Суперліга. «Черкаські Мавпи» сенсаційно поступилися «Політехніку»

Гості зловили кураж у кінцівці і зуміли втримати перевагу на останніх секундах матчу

У суботу, 20 січня, «Політехнік» обіграв «Черкаських Мавп» в рамках регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу серед чоловіків. «Мавпи» впевнено розпочали матч, швидко заволодівши ініціативою. Господарі грали широкої ротацією, чого не могли дозволити собі гості, атакували з непоганим відсотком і змусили



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«Черкаські Мавпи» - «Політехнік». Фото: ФБУ

Гості зловили кураж у кінцівці і зуміли втримати перевагу на останніх секундах матчу

У суботу, 20 січня, «Політехнік» обіграв «Черкаських Мавп» в рамках регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу серед чоловіків.

«Мавпи» впевнено розпочали матч, швидко заволодівши ініціативою. Господарі грали широкої ротацією, чого не могли дозволити собі гості, атакували з непоганим відсотком і змусили суперника 6 разів за стартову чверть втратити м'яч. Однак, незважаючи на невдалий початок матчу, «Політехнік» зумів не тільки повернутися до гри, а й наздогнати суперника у другій чверті.

Підопічні Арабаджи виграли щит, поліпшили свої кидкові показники, а результативна гра Йовановича, який з 14 очками став найрезультативнішим гравцем першої половини, допомогла «Політехніку» не програти 20-хвилинку - 39:39.

У третій чверті швидкість гри та результативність впали. Команда грали у здебільшого позиційний баскетбол, при цьому у господарів зовсім не йшли кидки з-за дуги. В підсумку після 10-хвилинних гойдалок Політехнік вийшов у лідери, отримавши 2 символичні очки переваги перед заключною десятихвилинкою.

«Мавпи» проспали практично всю другу половину, прокинувшись лише в кінцівці, коли «Політехнік» зумів зробити потужний ривок. Завдяки двом дальнім влучанням Йовановича і точному триочковому Барнса перевага гостей становила 11 балів менше ніж за 3 хвилини до фінальної сирени.

«Мавпи» зуміли зробити ривок 6:0, однак наздогнати харків'ян не встигли. Гості зловили кураж у кінцівці і зуміли втримати перевагу на останніх секундах матчу, здобувши сенсаційну перемогу. Про це інформує Федерація баскетболу України.

Після перемоги над лідером чемпіонату «Дніпром» «Черкаські Мавпи» програли на домашньому паркеті передостанній команді турніру. Харків'яни виграли другий матч за два тижні, перервавши п'ятиматчеву переможну серію черкащан.

Суперліга з баскетболу

Регулярний чемпіонат

«Черкаські Мавпи» - «Політехнік» - 80:85 (22:15, 17:24, 15:16, 26:30)

«Черкаські Мавпи»: Кольченко 27 - 4 втрати, Конєв 15 + 5 підбирань + 4 передачі, Джуріч 12 + 10 підбирань, Бояркін 9, Липовцев 5 - старт, Кобець 9, Ткаченко 2, Девіс 1

«Політехнік»: Йованович 34, Барнс 17 + 7 підбирань + 3 передачі - 4 втрати, Рочняк 10 + 13 підбирань, Тарасенко 2, Колотілов 2 - старт, Вуйович 11 + 10 підбирань, Козлов 9 - 4 втрати