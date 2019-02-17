Суперліга: «Дніпро» вирвав перемогу в «Миколаєва»



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У Дніпрі були справжні баскетбольні гойдалки ФБУ

Усе вирішилося на останніх хвилинах

Корабели нав’язали серйозну боротьбу дніпрянам, проте останні знайшли сили на останніх секундах дотиснути та обіграти команду Чернія, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Розпочалася гра в СК «Шинник» з двох балів від гостей, на що дніпряни відповіли ривком 9:0. Головний тренер корабелів відразу взяв тайм-аут вже на другій хвилині гри, аби не втратити контроль над матчем. На гравців гостей це подіяло і вже після цього команди грали рівно. Завершилась перша чверть за рахунку 28:20.

В другій десятихвилинці команді Дениса Журавльова вдалося розвинути власну перевагу до 10 балів, проте після цього миколаївці почали скорочувати та дещо підтягнулись в рахунку – за хвилину до завершення першої половини гри перевага господарів складала лише 2 бали.

Проте, останнє слово в періоді було за дніпрянами. Мішула влучив ефектні три бали після ведення та встановив остаточний рахунок – 47:42.

Корабели зі старту одразу зі старту третьої десятихвилинки кинулися наздоганяти суперників та вже за півтори хвилини ігрового часу скоротили різницю в рахунку до мінімуму, а ще через хвилину Зотов класним дальнім вивів гостей вперед у рахунку.

Після цього всі 7 хвилин на паркеті в Дніпрі були справжні баскетбольні гойдалки. Лідер змінювався практично з кожною атакою команд. Перемогу ж в цьому надзвичайно цікавому для глядачів та дуже нервовому для наставників двобої здобули господарі паркету – 88:82.

БК «Дніпро» – МБК «Миколаїв» – 88:82 (28:20, 19:22, 17:22, 24:18)

«Дніпро»: Тимофеєнко – 20 очок, 7 підбирань, 5 передач; Мішула, Вільховецкий, Ревзін – по 11 очок.

«Миколаїв»: Зотов – 17 очок; Попов – 16 очок, 6 передач; Омоера – 11 очок, 7 підбирань, 6 передач;

Джерело: Федерація баскетболу України