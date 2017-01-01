Суперліга. БК «Запоріжжя» вдруге у сезоні програв «БІПІ», «Хімік» поступився «Миколаєву»

У четвер, 30 листопада, відбулося два поєдинки у баскетбольній чоловічій Суперлізі

БК «Запоріжжя» – «БІПА» – 59:67 (16:18, 12:20, 9:11, 22:18) Уже у дебюті гри одесити дали зрозуміти про свої претензії у цьому матчі. Гості вийшли у лідери, лише двічі за першу половину дозволивши запорожцям зрівняти рахунок. Одним з ключових творців стартового ривку «БІПИ» став новачок команди



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У четвер, 30 листопада, відбулося два поєдинки у баскетбольній чоловічій Суперлізі

БК «Запоріжжя» – «БІПА» – 59:67 (16:18, 12:20, 9:11, 22:18)

Уже у дебюті гри одесити дали зрозуміти про свої претензії у цьому матчі. Гості вийшли у лідери, лише двічі за першу половину дозволивши запорожцям зрівняти рахунок. Одним з ключових творців стартового ривку «БІПИ» став новачок команди Максим Луценко, який у підсумку став найрезультативнішим у першій половині з 11 балами у активі.

Під кінець першої чверті команда Плеханова вирівняла гру, а на початку другої навіть зрівняла рахунок, проте суперник відповів ще більш потужно, вперше у матчі отримавши двозначну перевагу. «БІПА» набагато краще атакувала з гри, вигравши першу половину «+10».

Після великої перерви команди суттєво збавили оберти в атаці, що позначилось на результативності, яка впала у порівнянні з першою половиною. Спочатку господарі, скориставшись невдалим відрізком суперника, зуміли наблизитись до одеситів, які відповіли ривком під завісу третьої чверті, повернувши собі двозначну перевагу.

Останню спробу на камбек господарі зробили під завісу заключної чверті, залишивши шість очок від переваги господарів за дві хвилини до фінальної сирени. Однак, як і під час попередніх вдалих відрізків гри, команда Плеханова не знайшла резервів, щоб довести розпочате до логічного завершення.

У підсумку «БІПА», хоч і у напруженій кінцівці, але здобула впевнену виїзну перемогу, перемігши «Запоріжжя» вдруге у сезоні.

«Миколаїв» – «Хімік» – 66:54 (22:23, 16:19, 24:8, 14:17)

«Хімік» вдало розпочав матч, швидко відправивши господарів на тайм-аут. Володимир Полях привів до тями підопічних, а після екстреної хвилини зуміли заспокоїти гру. У южненців на старті матчу кращими були Колтер і Петров, а у миколаївців вдало у гру увійшла лава запасних, зокрема Носков, який допоміг своїй команді стабілізувати становище.

Протягом другої чверті гра була досить рівною. Лише під завісу 10-хвилинки южненці оформили ривок, отримавши дев’ять очок переваги, проте втримати здобутий гандикап до великої перерви не зуміли. Господарі завдяки влучному триочковому Шостухи та двом штрафним від Анікєєнка залишили чотири очка від переваги суперника, а вже після великої перерви провели вражаючий відрізок.

Третя чверть перетворилася для «Хіміка» у справжній жах: южненці схибили усі свої кидки, пропустивши за шість хвилин ривок Миколаєва 19:0. Прокинулись гості вже коли відрив господарів сягнув 17 очок, однак міні-ривок команди Степановського дозволив їй скоротити відставання перед вирішальною десятихвилинкою до 12-ти очок.

Однак у четвертій чверті южненці не знайшли у собі моральних сил, для того щоб повернутися до гри. Господарі вже помітно втомилися, однак жахливий відсоток реалізації кидків з гри не дозволив команді Степановського зробити навіть натяк на повернення у гру.

Ключовою у цьому матчі стала третя чверть, під час якої «Миколаїв» організував вирішальний ривок і довів матч до впевненої перемоги над «Хіміком» – южненці зазнали п’ятої поразки у восьми матчах «регулярки» Суперліги.

Джерело: ФБУ