Суперліга. «Запоріжжя» здолав «Хімік», «БІПА» впоралась з «Миколаєвом»

У неділю, 21 січня, відбулося 2 матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу

«Хімік» - «Запоріжжя» У січні БК «Запоріжжя» поклав за традицію дивувати. Цього разу неприємно здивованими виявилися «хіміки». Перші хвилини очної зустрічі нагадували холодну розкачку, раніше свій ритм відчули саме гості. Особливо відзначався Кондраков, який встигав усюди: і закидав, і підбирав, і



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«БІПА» - «Миколаїв». Фото: ФБУ

У неділю, 21 січня, відбулося 2 матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу

«Хімік» - «Запоріжжя»

У січні БК «Запоріжжя» поклав за традицію дивувати. Цього разу неприємно здивованими виявилися «хіміки». Перші хвилини очної зустрічі нагадували холодну розкачку, раніше свій ритм відчули саме гості.

Особливо відзначався Кондраков, який встигав усюди: і закидав, і підбирав, і партнерам асистував. Наступним здивування стало те як увійшов у гру Ворнік. Свої перші очки, після появи на майданчику з лави, він заробив дальнім кидком і як виявилося згодом, цей дальній був не випадковим. Дуже корисним був і Кондарков.

В той же час герой попередньої зустрічі Щепкін нічим особливим не виділявся. Власне важко було виділити когось і у складі господарів. Чи то запорожці були на відміну від миколаївців не достатнім подразником, чи то дійсно «хіміки» чекали результативної гри від зовсім інших гравців у складі гостей. Так чи інакше левову частку очок їм принесли гравці з лави запасних.

У господарів лідером найяскравішим був Аріанс, він якісно робив свій відрізок роботи, але прикладом для партнерів не став. Усі ці тенденції збереглися і на другу половину. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Лише наприкінці третьої чверті скоротили відставання з 14 очок до 4 і якби високі «Хіміка» були більш ефективними, то рахунок став би рівним уже на початку четвертої чверті, проте велика кількість програних підбирань і не забиті з трисекундної кидки знову відкинули южненців назад.

В той же час у гостей несподівана допомога прийшла від Буца. За його безпосередньої участі «Запоріжжя» вийшли на + 11 за 2, 5 хвилин до кінця гри.

Відкладати порятунок було нікуди і спочатку триочковий від Петрова, а потім перехоплення і відрив Марченка поліпшили ситуацію. Долю матчу остаточно міг вирішити Ткачук, але за рахунку 82:88 не забив жодного штрафного за неспортивний фол Сидорова.

М’яч лишився у запоріжців, а Євген Ворнік відчув, що героєм треба бути до кінця і реалізував вбивчий триочковий. Цього разу запорожці уже не мали права упустити заслужену перемогу.

«БІПА» - «Миколаїв»

Команди провели рівну стартову десятихвилинку. Гості намагалися більше грати через фарбу, заграючи під кошиком Кушнірова, однак за стартову чверть лідер корабелів реалізував лише 1 з 5 кидків з гри. Тим не менш, завдяки вдалому відрізку у кінці першої чверті, та зокрема триочковому баззеру Онуфрієва, миколаївці зуміли наздогнати суперника.

Головною подією другої чверті стала перестрілка снайперів. На два триочкових Луценка та один дальній від Ефіанаї гості відповіли фірмовою серією від Онуфрієва. Капітан корабелів реалізував три поспіль дальних кидки, причому останній - з фолом, завдяки чому гості отримали 1 очко переваги перед великою перервою.

Третя чверть залишилася за гостями, які знову стали більше тиснути через фарбу, де одесити не справлялися з Кушніровим. Поки «корабели» раз по раз ставали на лінію штрафних, одесити перестали влучати з гри і відрив «Миколаєва» вперше в цьому матчі став двозначим.

Трохи поліпшити своє становище «БІПІ» вдалося вже за останні 60 секунд третьої десятихвилинки. Набравши 7 очок поспіль, підопічні Юшкіна залишили 6 балів від переваги Миколаєва перед вирішальним відрізком гри.

Як виявилося, вдалий відрізок господарів в кінці третьої чверті став початком неймовірного ривка. Два триочкових Прокопенка, влучання Луценка та Артамонова, а також два ендвани від Кривцова дозволили одеситам відігратися і вийти вперед, а ефектний блок-шот Танкслі остаточно деморалізував миколаївців, які просто опинилися не готові до такого натиску суперника.

У четвертій чверті на майданчику була лише одна команда: одесити набрали 36 очок за чверть і в підсумку виграли поєдинок з розгромною 20-очковою перевагою.

Треба відзначити, що ключовим рішенням була ставка Олега Юшкіна на низьку п'ятірку, якою господарі і зробили вирішальний ривок у цьому матчі. Таким чином, «БІПА» вдруге в регулярному чемпіонаті перемогла «Миколаїв» і здобула другу домашню перемогу за тиждень.

Суперліга з баскетболу

Регулярний чемпіонат

«Хімік» - «Запоріжжя» - 82:93 (17:26,19:20,27:21,19:26)

«Хімік»: Аріанс24 + 3 підбирання, Петров 21 + 5 підбирань, Колтер 13 + 5 підбиань, Марченко 6 + 2 перехоплення, Павлов 2 + 3 підбирання- старт; Сидоров 9 + 8 передач

«Запоріжжя»: Кондраков 9 + 8 передач, Ясиненко 10 + 4 підбирання, Нікітін 9 + 9 підбирань, Щепкін 2 + 3 перехоплення- старт; Ворнік 24 + 2 перехоплення, Кожемякін 21 + 3 блок-шоти, Буц 8 + 5 підбирань

«БІПА» - «Миколаїв» - 98:78 (21:21, 22:23, 19:24, 36:10)

«БІПА»: Артамонов 13 + 10 передач + 4 перехоплення - 4 втрати, Луценко 18 + 3 перехоплення, Ефіанаї 13 + 7 підбирань, Кривцов 16 + 6 підбирань, Тищенко 5 + 6 підбирань - старт; Бєліков 6, Прокопенко 12 + 5 передач, Тихонов(7 + 5 підбирань, Ноффле 8

«Миколаїв»: Тонченко, Мусієнко 14, Носков 6 + 4 втрати, Шепіль, Анікієнко 7 - старт; Шостуха 4, Давидюк 3, Попов 7 + 7 підбирань, Онуфрієв 18, Кушніров 15 + 7 підбирань - 4 втрати