Суперник «Шахтаря» відібрав очки у лідера Бундесліги



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«Айнтрахт» цілком міг навіть виграти у «Боруссії»

Франкфуртський «Айнтрахт», з яким чемпіони України «Шахтар» зустрінуться 14 і 21 лютого в 1/16 фіналу Ліги Європи, у 20-му турі німецької Бундесліги відібрав очки в лідерів турніру, дортмундської «Боруссії».

Якщо не брати до уваги нетривалого відрізку в середині першого тайму, коли чотири поспіль гольові моменти мав капітан дортмундців Марко Ройс, «Айнтрахт» виглядав нічим не гірше за суперників. На щастя господарів, Ройс зі своїх чотирьох шансів реалізував лише один, замкнувши зручну передачу Рафаеля Ґерррейру.

«Айнтрахт» міг відкрити рахунок ще на старті зустрічі, проте тоді вихід сам-на -сам з Романом Бюркі зіпсував Данні Да Кошта. А вже після того, як «Боруссія» повела, швейцарського голкіпера гостей не зміг переграти Анте Ребіч. Втім, на перерву команди таки пішли за рівного рахунку. То серб Лука Йовіч замкнув передачу Да Кошти справа.

У другій половині гра загалом була рівною. Обидві команди зміцнили оборонні редути і не допускали першотаймових провалів. Тому нічия виглядає справедливим підсумком зустрічі.



«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Боруссія» (Дортмунд) — 1:1

Голи: 0:1 - Марко Ройс (22). 1:1 — Лука Йовіч (36)

«Айнтрахт»: Кевін Трапп — Н’Діка, Гасебе, Гінтерреґер — Данні Да Кошта, Желсон Фернандес (к), Себастьян Роде, Філіп Костіч — Лука Йовіч (Ґачіновіч, 55) — Себастьєн Алле, Ребіч. Тренер — Аді Гюттер

«Боруссія»: Бюркі — Піщек, Юліан Вайґль, Абду Діалло, Ашраф Гакімі — Аксель Вітсель, Томас Ділейні — Джедон Санчо (Пулішіч, 65), Марко Ройс (к), Рафаель Ґеррейру (Бруун Ларсен, 77) — Пако Алькасер (Ґьотце, 86). Тренер — Люсьєн Фавр

Суддя: Фелікс Цвайєр

Попередження: Желсон Фернандес (11), Себастьян Роде (28) — Томас Ділейні (64), Юліан Вайґль (72)

02.02.2019. Франкфурт-на-Майні. Commerzbank-Arena. 51 500 глядачів



Не дивлячись на очкові втрати, дортмундці зміцнили своє лідерство в Бундеслізі до семи очок. Усе завдяки тому, що основні переслідувачі - «Баварія» - у паралельному матчі 20-го туру програли 1:3 в Леверкузені. Мюнхенці вели в рахунку після голу Леона Ґорецки, але в другому таймі пропустили відразу тричі — відзначилися Леон Бейлі і двічі Лукас Аларіо.



Відтак у дортмундської «Боруссії» зараз 49 очок, у «Баварії» - на сім менше. «Боруссія» з Менхенґладбаха, яка з 39-ма пунктами іде третьою, свій матч 20-го туру проведе сьогодні, 2 лютого, починаючи з 19:30 проти «Шальке» Євгена Коноплянки.

«Ляйпціґ» з 37-ма очками четвертий, «Айнтрахт» (32) — п’ятий.