Суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів програв у черговому матчі чемпіонату Італії. Інші результати
- Сьогодні, 09:27
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Розсилка
«Рома» вдома дещо несподівано поступилася «Сампдорії»
«Рома» – майбутній суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів – ніяк не може віднайти свою гру у чемпіонаті Італії.
Цього разу римляни вдома поступилися «Сампдорії» – 0:1.
«Інтер» також виграти не зміг, зігравши внічию з командою «СПАЛ».
А у центральному матчі туру «Мілан» удома зумів перемогти «Лаціо» – 2:1.
Чемпіонат Італії з футболу сезону-2017/18
Матчі 22-го туру
«СПАЛ» – «Інтер» – 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – Вікарі (48, а/гол), 1:1 – Палоскі (90)
«Інтер»: Ганданович, Д’Амброзіо, Шкриньяр, Міранда, Жоау Канселу, Весіно, Валеро (Рафінья, 90), Кандрева (Едер, 46), Брозович (Гальярдіні, 87), Перишич, Ікарді
«Наполі» – «Болонья» – 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 – Паласіо (1), 1:1 – Мбайє (5, а/гол), 2:1 – Мертенс (37, пен), 3:1 – Мертенс (59)
«Наполі»: Рейна, Хюсай, Кірікеш, Кулібалі, Маріу Руй, Аллан, Жоржиньо (Діавара, 74), Гамшик (Зєлінськи, 66), Кальєхон, Мертенс, Інсіньє (Рог, 80)
«Мілан» – «Лаціо» 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 – Кутроне (15), 1:1 – Марушич (20), 2:1 – Бонавентура (44)
«Мілан»: Доннарумма, Калабрія, Бонуччі, Романьолі, Антонеллі (Абате, 71), Кессіе, Біглія, Бонавентура, Сусо (Боріні, 81), Кутроне (Андре Сілва, 71), Чалханоглу
«Лаціо»: Стракоша, Баштуш, де Врей (Луїс Феліпе, 74), Раду, Марушич (Нані, 83), Пароло, Лейва (Феліпе Андерсон, 52), Мілінкович-Савич, Лулич, Луїс Альберто, Кайседо
«Рома» – «Сампдорія» – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Сапата (80)
«Рома»: Аліссон, Жезус, Манолас, Коларов, Флоренці, Стротман, Найнгголан, Ундер (Перотті, 72), Пеллегріні (Дефрель, 70), Ель-Шаараві (Антонуччі, 78), Джеко