Суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів програв у черговому матчі чемпіонату Італії. Інші результати

«Рома» вдома дещо несподівано поступилася «Сампдорії»

«Рома» – майбутній суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів – ніяк не може віднайти свою гру у чемпіонаті Італії. Цього разу римляни вдома поступилися «Сампдорії» – 0:1. «Інтер» також виграти не зміг, зігравши внічию з командою «СПАЛ». А у центральному матчі туру