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    Суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів програв у черговому матчі чемпіонату Італії. Інші результати

    «Рома» вдома дещо несподівано поступилася «Сампдорії»
    «Рома» – майбутній суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів – ніяк не може віднайти свою гру у чемпіонаті Італії. Цього разу римляни вдома поступилися «Сампдорії» – 0:1. «Інтер» також виграти не зміг, зігравши внічию з командою «СПАЛ». А у центральному матчі туру
    • Сьогодні, 09:27
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    ФК &laquo;Сампдорія&raquo;
    ФК «Сампдорія»

    «Рома» вдома дещо несподівано поступилася «Сампдорії»

    «Рома» – майбутній суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів – ніяк не може віднайти свою гру у чемпіонаті Італії.

    Цього разу римляни вдома поступилися «Сампдорії» – 0:1.

    «Інтер» також виграти не зміг, зігравши внічию з командою «СПАЛ».

    А у центральному матчі туру «Мілан» удома зумів перемогти «Лаціо» – 2:1.

    Чемпіонат Італії з футболу сезону-2017/18

    Матчі 22-го туру

    «СПАЛ» – «Інтер» – 1:1 (0:0)

    Голи: 0:1 – Вікарі (48, а/гол), 1:1 – Палоскі (90)

    «Інтер»: Ганданович, Д’Амброзіо, Шкриньяр, Міранда, Жоау Канселу, Весіно, Валеро (Рафінья, 90), Кандрева (Едер, 46), Брозович (Гальярдіні, 87), Перишич, Ікарді

    «Наполі» – «Болонья» – 3:1 (2:1)

    Голи: 0:1 – Паласіо (1), 1:1 – Мбайє (5, а/гол), 2:1 – Мертенс (37, пен), 3:1 – Мертенс (59)

    «Наполі»: Рейна, Хюсай, Кірікеш, Кулібалі, Маріу Руй, Аллан, Жоржиньо (Діавара, 74), Гамшик (Зєлінськи, 66), Кальєхон, Мертенс, Інсіньє (Рог, 80)

    «Мілан» – «Лаціо» 2:1 (2:1)

    Голи: 1:0 – Кутроне (15), 1:1 – Марушич (20), 2:1 – Бонавентура (44)

    «Мілан»: Доннарумма, Калабрія, Бонуччі, Романьолі, Антонеллі (Абате, 71), Кессіе, Біглія, Бонавентура, Сусо (Боріні, 81), Кутроне (Андре Сілва, 71), Чалханоглу

    «Лаціо»: Стракоша, Баштуш, де Врей (Луїс Феліпе, 74), Раду, Марушич (Нані, 83), Пароло, Лейва (Феліпе Андерсон, 52), Мілінкович-Савич, Лулич, Луїс Альберто, Кайседо

    «Рома» – «Сампдорія» – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Сапата (80)

    «Рома»: Аліссон, Жезус, Манолас, Коларов, Флоренці, Стротман, Найнгголан, Ундер (Перотті, 72), Пеллегріні (Дефрель, 70), Ель-Шаараві (Антонуччі, 78), Джеко

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Італія «Шахтар»
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