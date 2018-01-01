Суперник України у Лізі націй буде змагатися за Кубок Китаю-2018
- Вчора, 22:12
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Засновник турніру обіцяє розширити список учасників до восьми вже в наступному році
Суперник збірної України по груповому турніру Ліги націй, команда Чехії, почне підготовку до турніру в березні нинішнього року.
Підопічні Карела Яроліма візьмуть участь у другому в історії розіграші Кубка Китаю. Крім чехів, в цих змаганнях виступлять господарі турніру, а також збірні США і Уругваю.
22 березня чеська команда в півфіналі Кубка зіграє з Уругваєм, а Китай зійдеться з США. Фінал і матч за третє місце заплановані на 26-е число.
Кубок Китаю розігрується вдруге в історії. У минулому році перемогу в ньому здобула збірна Чилі, яка перемогла у фіналі ісландців. Третіми були китайці, четвертими - хорвати.
Засновник турніру, китайський мільярдер Ван Цзяньлінь, обіцяє розширити список учасників до восьми вже в наступному році і погрожує в майбутньому організувати турнір, який затьмарить навіть Лігу чемпіонів.
Джерело: zbirna.com