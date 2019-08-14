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    Суркіс визначився із новим тренером «Динамо»

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    Олексій Михайличенко. Все нове - добре забуте старе - Суркіс визначився із новим тренером «Динамо»
    Олексій Михайличенко. Все нове - добре забуте старе
    ФК «Динамо»

    Вибір здивував і не здивував одночасно

    Триразовий чемпіон СССР, чемпіон Італії, п’ятиразовий чемпіон Шотландії, 56-річний Олексій Михайличенко завтра буде представлений у статусі виконувача обов’язки головного тренера команди київського «Динамо». Цю інформацію підтвердило джерело «Главкома» в київському клубі.

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    Наразі Михайличенко обіймає посаду спортивного директора «Динамо». Олексій Олександрович замінить на тренерському містку звільненого сьогодні Олександра Хацкевича.

    Варто відзначити, що Михайличенко вже був біля керма першої команди «Динамо». Її він обіймав з травня 2002-го, тобто відтоді, як пішов із життя Валерій Лобановський і по серпень 2004-го. Тоді Олексій Олександрович покинув свою посаду після поразки команди в першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів турецькому «Трабзонспору».

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