Світоліна драматично програла Бенчин у півфіналі турніру в Дубаї



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WTA

Прикро, але Еліна не змогла зібратися

Перша ракетка України (шоста в світі) Еліна Світоліна поразкою завершила матч з Беліндою Бенчич (45 місце в рейтингу WTA) в рамках 1/2 фіналу турніру в Дубаї (покриття – хард, призовий фонд - $2 828 000).

У першому сеті українка несподівано провалилася, взявши лише два гейми, - 6:2. Однак у наступній партії Світоліна зрівняла рахунок, вигравши три подачі суперниці, - 6:3. У вирішальному сеті справа дійшла до тай-брейку, де сильнішою виявилася Бенчич.

Матч тривав дві години. За особистими зустрічами закріпилася перевага швейцарки, яка двічі в двох матчах обігрувала Світоліну.

У фіналі турніру в Дубаї Бенчин зіграє проти четвертої ракетки світу чешки Петри Квітової.