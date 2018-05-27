Світоліна: Думаю, я готова до Roland Garros

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Еліна Світоліна

Українка зробила висновки після торішнього турніру

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна заявила, що готова до старту Roland Garros.

Також українка зізналася, що минулорічний розіграш турніру багато чому її навчив.

«Як і завжди, я відчуваю себе в Парижі добре. Це не сюрприз для мене, я завжди рада приїжджати сюди. Так, повернулася в Париж, тренуюся, готуюся до нового розіграшу Grand Slam, тут багато людей, багато уваги», - сказала Світоліна.

«Очевидно, вигравши титул в Римі, я не могла б і бажати кращої підготовки до Roland Garros, тому я щаслива, я отримую задоволення. Думаю, я готова до турніру, зараз мені потрібно підготуватися до першого раунду, сфокусуватися на першому матчі і далі буде видно», - підсумувала вона.

Зазначимо, що в чвертьфіналі Roland Garros-2017 Світоліна грала з Сімоною Халеп і вигравала з рахунком 6:3, 5:1, але поступилася в трьох сетах.

Нагадаємо, українка почне виступи в Парижі на корті ім. Сюзанн Ленглі.

Як відомо раніше, Сергій Стаховський таки отримав перепустку в основну сітку Ролан Гаррос.

Джерело: xsport.ua