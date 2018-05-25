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    Сергій Стаховський таки отримав перепустку в основну сітку Ролан Гаррос

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    Сергій Стаховський. Фото&nbsp;Getty Images - Сергій Стаховський таки отримав перепустку в основну сітку Ролан Гаррос
    Сергій Стаховський. Фото Getty Images

    Українець виступить на турнірі як «лакі лузер»

    Друга ракетка України Сергій Стаховський, незважаючи на поразку у фіналі кваліфікації, отримав місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції.

    Напередодні Стаховський у фіналі відбірного турніру у трьох сетах поступився білорусу Іллі Івашку (4:6, 7:6, 2:6), але через велику кількість відмов зберіг шанси на потрапляння основну сітку.

    Після завершення всіх матчів кваліфікації Стаховський залишився у числі претендентів на путівку в основну сітку, а за результатами додаткової жеребкування отримав перепустку на турнір.

    У статусі «лакі лузера» Стаховський у першому колі Ролан Гаррос зіграє з 28-м номером посіву Фелісіано Лопесом, який у Парижі повторив рекорд титулованого Роджера Федерера.

    У разі перемоги над іспанським ветераном, Стаховський у другому раунді зустрінеться з переможцем німецького дербі між Мішею Зверєвим і Флоріаном Маєром.

    Сергій Стаховський вдев'яте виступить в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції. Найкращим результатом українця є вихід до третього кола у 2011 році.

    Раніше у Парижі відбулося жеребкування основної сітки Ролан Гаррос – українець Олександр Долгополов у першому колі зіграє з 10-кратним чемпіоном турніру Рафаелем Надалем.

    Джерело: sportarena.com

    Сергій Стаховський теніс Ролан Гаррос Олександр Долгополов жеребкування
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