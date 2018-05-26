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    Світоліна і Козлова почнуть виступи на Ролан Гаррос на центральних кортах

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    Еліна Світоліна. Фото: WTA - Світоліна і Козлова почнуть виступи на Ролан Гаррос на центральних кортах
    Еліна Світоліна. Фото: WTA

    Ігровий день у Франції стартує в неділю, 27 травня, о 12:00 за Києвом

    Українки Катерина Козлова і Еліна Світоліна зіграють на центральних кортах Roland Garros.

    Перша ракетка України відкриє турнір на корті ім. Сюзанн Ленглі матчем проти 68-ї ракетки світу австралійки Айлі Томанович.

    У свою чергу, Козлова зіграє з переможницею минулорічного Відкритого чемпіонату Франції Оленою Остапенко четвертим запуском на арені ім. Філіпа Шатріє.

    Ігровий день у Франції стартує в неділю, 27 травня, о 12:00 за Києвом.

    Нагадаємо, також на Roland Garros зіграють Леся Цуренко і Катерина Бондаренко.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Ролан Гаррос Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко
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