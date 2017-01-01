Світоліна отримала третій номер посіву на турнірі WTA в Брісбені

Вище українки лише Мугуруса та Плішкова

Українська тенісистка Еліна Світоліна отримає третій номер посіву на турнірі серії WTA, який 31 грудня стартує в Австралії. У списку сіяних перша «ракетка» України залишилася позаду Гарбіньє Мугуруси з Іспанії і Кароліни Плішкової з Чехії, які випереджають Світоліну і в рейтингу WTA. Список сіяних в Брісбені 1. Гарбіньє Мугуруса