Світоліна отримала третій номер посіву на турнірі WTA в Брісбені
- Вчора, 21:52
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Вище українки лише Мугуруса та Плішкова
Українська тенісистка Еліна Світоліна отримає третій номер посіву на турнірі серії WTA, який 31 грудня стартує в Австралії.
У списку сіяних перша «ракетка» України залишилася позаду Гарбіньє Мугуруси з Іспанії і Кароліни Плішкової з Чехії, які випереджають Світоліну і в рейтингу WTA.
Список сіяних в Брісбені
1. Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)
2. Кароліна Плішкова (Чехія)
3. Еліна Світоліна (Україна)
4. Каролін Гарсія (Франція)
5. Йоханна Конта (Великобританія)
6. Христина Младенович (Франція)
7. Анастасія Севастова (Латвія)
8. Медісон Кіс (США)
Жеребкування турніру відбудеться вночі 29 грудня.
Також в основній сітці змагань заявлена ще одна представниця України - Леся Цуренко.
Нагадаємо, що в минулому році Світоліна дійшла в Брісбені до півфіналу, де поступилася Кароліні Плішковій.
29 грудня перша «ракетка» України провела годинне тренування в Брісбені разом з хорваткою Аною Конюх.
Джерело: Террикон