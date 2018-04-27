Світоліна поступилася Гарсії в чвертьфіналі тенісного турніру в Штутгарті

Перша ракетка України Еліна Світоліна у трьох сетах програла Каролін Гарсії

Українка Еліна Світоліна не змогла вийти до півфіналу турніру із серії WTA Premier у Штутґарті. Наша тенісистка програла сьомій ракетці світу Каролін Ґарсії – 7:6, 4:6, 1:6. То був надзвичайно складний матч, який розтягнувся на дві з половиною години. Лише перший сет, який завершився перемогою Еліни на тай-брейку, тривав годину. У другому



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Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

Перша ракетка України Еліна Світоліна у трьох сетах програла Каролін Гарсії

Українка Еліна Світоліна не змогла вийти до півфіналу турніру із серії WTA Premier у Штутґарті. Наша тенісистка програла сьомій ракетці світу Каролін Ґарсії – 7:6, 4:6, 1:6.

То був надзвичайно складний матч, який розтягнувся на дві з половиною години. Лише перший сет, який завершився перемогою Еліни на тай-брейку, тривав годину.

У другому сеті Світоліна вела 3:0, але врешті поступилася. У десятому геймі, який тривав 11 хвилин і виявився завершальним, Світоліна мала всі шанси зрівняти рахунок, однак не реалізувала відразу шість брейк-пойнтів.

На старті вирішальної партії обидві суперниці легко взяли по своїй подачі. Але в третьому геймі Світоліна так само легко дозволила Ґарсії зробити брейк. Фактично, на тому боротьбу наша тенісистка припинила.

У півфіналі Каролін Ґарсія, яка на попередній стадії, нагадаємо, обіграла іншу українку Марту Костюк, зустрінеться з американкою Коко Вандервей.

Porsche Tennis Grand Prix – 2018

WTA Premier

Жіночий турнір у Штутгарті, Німеччина

Призовий фонд: $776,000

1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 3) - Каролін Гарсія (Франція, 6) – 1:2

Джерело: ua-football.com