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    Світоліна поступилася Гарсії в чвертьфіналі тенісного турніру в Штутгарті

    Перша ракетка України Еліна Світоліна у трьох сетах програла Каролін Гарсії
    Українка Еліна Світоліна не змогла вийти до півфіналу турніру із серії WTA Premier у Штутґарті. Наша тенісистка програла сьомій ракетці світу Каролін Ґарсії – 7:6, 4:6, 1:6. То був надзвичайно складний матч, який розтягнувся на дві з половиною години. Лише перший сет, який завершився перемогою Еліни на тай-брейку, тривав годину. У другому
    • 27 Квiтня, 18:42
    • Розсилка
    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

    Перша ракетка України Еліна Світоліна у трьох сетах програла Каролін Гарсії

    Українка Еліна Світоліна не змогла вийти до півфіналу турніру із серії WTA Premier у Штутґарті. Наша тенісистка програла сьомій ракетці світу Каролін Ґарсії – 7:6, 4:6, 1:6.

    То був надзвичайно складний матч, який розтягнувся на дві з половиною години. Лише перший сет, який завершився перемогою Еліни на тай-брейку, тривав годину.

    У другому сеті Світоліна вела 3:0, але врешті поступилася. У десятому геймі, який тривав 11 хвилин і виявився завершальним, Світоліна мала всі шанси зрівняти рахунок, однак не реалізувала відразу шість брейк-пойнтів.

    На старті вирішальної партії обидві суперниці легко взяли по своїй подачі. Але в третьому геймі Світоліна так само легко дозволила Ґарсії зробити брейк. Фактично, на тому боротьбу наша тенісистка припинила.

    У півфіналі Каролін Ґарсія, яка на попередній стадії, нагадаємо, обіграла іншу українку Марту Костюк, зустрінеться з американкою Коко Вандервей.

    Porsche Tennis Grand Prix – 2018

    WTA Premier

    Жіночий турнір у Штутгарті, Німеччина

    Призовий фонд: $776,000

    1/4 фіналу

    Еліна Світоліна (Україна, 3) - Каролін Гарсія (Франція, 6) – 1:2

    Джерело: ua-football.com

    Німеччина теніс Еліна Світоліна Україна
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