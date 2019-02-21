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    Світоліна пробилася в півфінал турніру в Дубаї

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    У півфіналі турніру в Дубаї Світоліна зустрінеться з Беліндою Бенчич - Світоліна пробилася в півфінал турніру в Дубаї
    У півфіналі турніру в Дубаї Світоліна зустрінеться з Беліндою Бенчич
    WTA

    Суарес Наварро не стала на заваді

    Перша ракетка України (шоста в світі) Еліна Світоліна провела зустріч з Карлою Суарес Наварро (26 місце в рейтингу WTA) в рамках 1/4 фіналу турніру в Дубаї (покриття – хард, призовий фонд - $2 828 000).

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    У першому сеті українка впевнено виграла, взявши 2 з 4 подач суперниці, - 6:2. У другій партії Суарес Наварро нав’язала боротьбу, проте Світоліна довела матч до рішучої перемоги – 6:3

    Матч тривав годинку та 19 хвилин. Українка зрівняла рахунок за особистими зустрічами з іспанкою – 4:4.

    У півфіналі турніру в Дубаї Світоліна зустрінеться з Беліндою Бенчич, яка в попередньому раунді вибила Сімону Халеп.

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