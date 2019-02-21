Світоліна пробилася в півфінал турніру в Дубаї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У півфіналі турніру в Дубаї Світоліна зустрінеться з Беліндою Бенчич WTA

Суарес Наварро не стала на заваді

Перша ракетка України (шоста в світі) Еліна Світоліна провела зустріч з Карлою Суарес Наварро (26 місце в рейтингу WTA) в рамках 1/4 фіналу турніру в Дубаї (покриття – хард, призовий фонд - $2 828 000).

У першому сеті українка впевнено виграла, взявши 2 з 4 подач суперниці, - 6:2. У другій партії Суарес Наварро нав’язала боротьбу, проте Світоліна довела матч до рішучої перемоги – 6:3

Матч тривав годинку та 19 хвилин. Українка зрівняла рахунок за особистими зустрічами з іспанкою – 4:4.

У півфіналі турніру в Дубаї Світоліна зустрінеться з Беліндою Бенчич, яка в попередньому раунді вибила Сімону Халеп.