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Провідні тенісисти світу написали листа із вимогою збільшити призові

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Провідні тенісисти світу написали листа із вимогою збільшити призові
Гравці ATP та WTA вважають, що їхні доходи мають бути більшими
фото: tennis365.com

Організатори «Ролан Гаррос» за доходу в $338 млн виплатили тенісистам лише 16% від цієї суми – $53,4 млн

Гравці з топ-20 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) та Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) підписали та надіслали листа організаторам усіх чотирьох Мейджорів з вимогою суттєво збільшити призові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Equipe.

У листі наводиться приклад баскетбольної НБА, де гравці гарантовано отримують 50% від загального доходу ліги щорічно. Тенісисти також згадують «Ролан Гаррос», де за доходу в $338 млн організатори виплатили тенісистам лише 16% від загальної суми – $53,4 млн.

Варто зазначити, що організатори Мейджорів у 2024 році виплатили тенісистам $254 мільйони призових – майже на 10% більше, ніж $231 мільйон у 2023-му. Але гравці ATP та WTA вважають, що їхні доходи все одно мають бути більшими.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна подолала позначку в $25 мільйонів призових, зароблених протягом кар'єри.

30-річна Еліна стала першою українською тенісисткою, яка досягла рубежу в $25 млн.

У цьому ж сезоні Світоліна своєю грою вже заробила понад $770 тисяч.

Нагадаємо, протягом кар'єри Еліна виграла 17 титулів WTA. Найвища сходинка, яку вона займала у рейтингу WTA – 3 місце.

Також Еліна Світоліна є бронзовою призеркою Олімпійських ігор у Токіо. Вона стала першою представницею українського тенісу, якій вдалося вибороти нагороду Олімпіади.

Як повідомлялося, британська тенісистка Френ Джонс на турнірі WTA 250 в колумбійській Боготі знепритомніла під час матчу, через що була змушена припинити участь в змаганнях.

24-річна спортсменка була змушена знятися з матчу проти аргентинки Юлії Рієри за рахунку 2:6, 7:5, 3:5. Френ Джонс не змогла виконати подачу, впала на корт і була вивезена з майданчика на колісному кріслі.

Експерти вважають, що причиною інциденту з Джонсом стало те, що Богота знаходиться на висоті 2640 метрів над рівнем моря.

У рейтингу WTA Джонс посідає 129 місце. Дівчина народилася з рідкісним генетичним захворюванням – у неї не вистачає по одному пальцю на кожній руці та є лише сім пальців на ногах.

Теги: теніс скандал

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