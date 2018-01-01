Світоліна та Цуренко заявлені в основних сітках турнірів у Досі, Індіан-Веллсі та Маямі
- Сьогодні, 18:28
-
Розсилка
На турнірі у Катарі в основну сітку спробують вийти Бондаренко та Васильєва
Три представниці України заявлені в основній сітці турніру WTA Premier Mandatory Miami Open.
В основну сітку без кваліфікації потрапляють Еліна Світоліна (третя ракетка світу), Леся Цуренко та Катерина Козлова.
У цьому році змагання востаннє проводяться у Craydon Park у Кі-Біскейні. Через фінансові проблеми у 2019 році турнір переїде подалі від океану – на Hard Rock Stadium.
Турнір пройде з 20 по 31 березня.
В основну сітку аналогічного турніру в Індіан-Веллсі, який проводиться у першій половині березня, потрапили тільки Світоліна та Цуренко.
Водночас, українські тенісистки Катерина Бондаренко й Анастасія Васильєва спробують пробитися в основну сітку турніру WTA Premier 5 з призовим фонд $3,198,000 Qatar Total Open у Досі, Катар.
У першому раунді відбірного турніру Бондаренко, «посіяна» під п’ятим номером, зустрінеться з болгарською тенісисткою Сесілією Каратанчевою, а Васильєва, яка отримала wild card, зіграє з американкою Крістіною МакГейл.
В основній сітці змагань заявлені Еліна Світоліна та Леся Цуренко.
Джерело: tennisua.org