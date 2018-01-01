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    Світоліна та Цуренко заявлені в основних сітках турнірів у Досі, Індіан-Веллсі та Маямі

    На турнірі у Катарі в основну сітку спробують вийти Бондаренко та Васильєва
    Три представниці України заявлені в основній сітці турніру WTA Premier Mandatory Miami Open. В основну сітку без кваліфікації потрапляють Еліна Світоліна (третя ракетка світу), Леся Цуренко та Катерина Козлова. У цьому році змагання востаннє проводяться у Craydon Park у Кі-Біскейні. Через фінансові проблеми у 2019 році турнір переїде подалі від
    • Сьогодні, 18:28
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    Катерина Бондаренко. Фото Getty Images
    Катерина Бондаренко. Фото Getty Images

    На турнірі у Катарі в основну сітку спробують вийти Бондаренко та Васильєва

    Три представниці України заявлені в основній сітці турніру WTA Premier Mandatory Miami Open.

    В основну сітку без кваліфікації потрапляють Еліна Світоліна (третя ракетка світу), Леся Цуренко та Катерина Козлова.

    У цьому році змагання востаннє проводяться у Craydon Park у Кі-Біскейні. Через фінансові проблеми у 2019 році турнір переїде подалі від океану – на Hard Rock Stadium.

    Турнір пройде з 20 по 31 березня.

    В основну сітку аналогічного турніру в Індіан-Веллсі, який проводиться у першій половині березня, потрапили тільки Світоліна та Цуренко.

    Водночас, українські тенісистки Катерина Бондаренко й Анастасія Васильєва спробують пробитися в основну сітку турніру WTA Premier 5 з призовим фонд $3,198,000 Qatar Total Open у Досі, Катар.

    У першому раунді відбірного турніру Бондаренко, «посіяна» під п’ятим номером, зустрінеться з болгарською тенісисткою Сесілією Каратанчевою, а Васильєва, яка отримала wild card, зіграє з американкою Крістіною МакГейл.

    В основній сітці змагань заявлені Еліна Світоліна та Леся Цуренко.

    Джерело: tennisua.org

    США теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко Катар
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