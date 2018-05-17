Світоліна у важкому поєдинку обіграла росіянку Касаткіну на турнірі у Римі
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Розсилка
Еліна, таким чином, вийшла у чвертьфінал змагань у столиці Італії
У поєдинку третього кола турніру WTA Premier 5 в італійському Римі Еліна Світоліна грала з росіянкою Дар’єю Касаткіною.
Для українки зустріч розпочалася дуже важко, і вона досить несподівано програла «під нуль» перший сет.
Після цього, у другому відтинку поєдинку, Світоліній вдалося переломити хід зустрічі – 6:3.
Вирішальним став брейк Еліни, який вона зробила за рахунку 3:3.
У третьому сеті, на його початку, тенісистки обмінялися виграними геймами, після чого українка програла власну подачу – 1:2.
Здавалося, що росіянка перебуває у вигідному становищі, проте іншої думки була Світоліна. Вона виграла п’ять геймів поспіль і здобула путівку у наступний раунд.
Раніше тенісистки зустрічалися тричі, й українка жодного разу не програла.
Звітний поєдинок протривав 1 годину та 38 хвилин
Internazionali BNL d’Italia – 2018
WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Римі, Італія
Призовий фонд: $3,351,720
Третє коло
Еліна Світоліна (Україна, 4) – Дар’я Касаткіна (Росія, 14) – 0:6, 6:3, 6:2
У боротьбі за місце у півфіналі українка зіграє з переможницею матчу Ангелік Кербер (Німеччина, 12) – Марія Саккарі (Греція).