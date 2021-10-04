  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Світоліна випала з топ-6 світового рейтингу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Еліна Світоліна практично втратила шанс зіграти на Підсумковому турнірі - Світоліна випала з топ-6 світового рейтингу
    Еліна Світоліна практично втратила шанс зіграти на Підсумковому турнірі
    Фото з відкритих джерел

    Перша ракетка України, напевно, пропустить Підсумковий турнір

    Еліна Світоліна поступилася в чвертьфіналі турніру в Чикаго та втратила кілька рядків у рейтингу WTA. Наразі найсильніша українська тенісистка посідає 7-му сходинку. У чемпіонських пререгонах, де визначаються учасники Підсумкового турніру року, Еліна йде 12-ю і практично позбулася можливості виступити серед найкращих тенісисток за підсумками року.

    Регрес спостерігається й у інших українок. Марта Костюк стала нижчою на одну сходинку – 58-ю. В Ангеліни Калініної також мінус одна позиція – зараз вона 62-га. Даяна Ястремська впала ще на три рядки й посіла 75-те місце. Так само втратила в рейтингові Катаріна Завацька, яка опустилася на дві позиції – 175-те місце.

    Катерина Козлова покращила позиції на три рядки – 136-й номер. Леся Цуренко піднялася на 12 місць і стала 149-ю. 19-річна Дар'я Снігур встановила особистий рекорд, піднявшись на 26 рядків, – 192-ге місце.

    Лідеркою світового рейтингу незмінно лишається австралійка Ешлі Барті.

    Рейтинг WTA

    Ешлі Барті (Австралія, 9077)

    Арина Соболенко (Білорусь, 7115)

    Кароліна Плішкова (Чехія, 5285)

    Іґа Швьонтек (Польща, 4756)

    Барбора Крейчикова (Чехія, 4668)

    Ґарбіньє Муґуруса (Іспанія, 4595, +3)

    Еліна Світоліна (Україна, 4376, -1)

    Софія Кенін (США, 4190)

    Марія Саккарі (Греція, 4055, +1)

    Белінда Бенчич (Швейцарія, 3835, +2)

    ... 58. Марта Костюк (1115, -1)

    62. Ангеліна Калініна (1078, -1)

    75. Даяна Ястремська (987, -3)

    136. Катерина Козлова (567, +4)

    149. Леся Цуренко (511, +12)

    175. Катаріна Завацька (426, -2)

    192. Дар'я Снігур (364, +26)

    Читайте також:

    Теги: Катерина Козлова Еліна Світоліна Чехія Леся Цуренко Даяна Ястремська Марта Костюк Ешлі Барті Катаріна Завацька
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Світоліна випала з топ-6 світового рейтингу