Світоліна випала з топ-6 світового рейтингу

Перша ракетка України, напевно, пропустить Підсумковий турнір

Еліна Світоліна поступилася в чвертьфіналі турніру в Чикаго та втратила кілька рядків у рейтингу WTA. Наразі найсильніша українська тенісистка посідає 7-му сходинку. У чемпіонських пререгонах, де визначаються учасники Підсумкового турніру року, Еліна йде 12-ю і практично позбулася можливості виступити серед найкращих тенісисток за підсумками року.

Регрес спостерігається й у інших українок. Марта Костюк стала нижчою на одну сходинку – 58-ю. В Ангеліни Калініної також мінус одна позиція – зараз вона 62-га. Даяна Ястремська впала ще на три рядки й посіла 75-те місце. Так само втратила в рейтингові Катаріна Завацька, яка опустилася на дві позиції – 175-те місце.

Катерина Козлова покращила позиції на три рядки – 136-й номер. Леся Цуренко піднялася на 12 місць і стала 149-ю. 19-річна Дар'я Снігур встановила особистий рекорд, піднявшись на 26 рядків, – 192-ге місце.

Лідеркою світового рейтингу незмінно лишається австралійка Ешлі Барті.

Рейтинг WTA

Ешлі Барті (Австралія, 9077)

Арина Соболенко (Білорусь, 7115)

Кароліна Плішкова (Чехія, 5285)

Іґа Швьонтек (Польща, 4756)

Барбора Крейчикова (Чехія, 4668)

Ґарбіньє Муґуруса (Іспанія, 4595, +3)

Еліна Світоліна (Україна, 4376, -1)

Софія Кенін (США, 4190)

Марія Саккарі (Греція, 4055, +1)

Белінда Бенчич (Швейцарія, 3835, +2)

... 58. Марта Костюк (1115, -1)

62. Ангеліна Калініна (1078, -1)

75. Даяна Ястремська (987, -3)

136. Катерина Козлова (567, +4)

149. Леся Цуренко (511, +12)

175. Катаріна Завацька (426, -2)

192. Дар'я Снігур (364, +26)