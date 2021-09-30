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    Мати Кріштіану Роналду відмовляла сина від одруження на Джорджині Родрігес

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    Джорджина і Кріштіану живуть в громадянському шлюбі - Мати Кріштіану Роналду відмовляла сина від одруження на Джорджині Родрігес
    Джорджина і Кріштіану живуть в громадянському шлюбі
    Фото з відкритих джерел

    На думку Марії Долорес Авейру, подругу футболіста цікавлять тільки гроші

    Марія Долорес Авейру, мати форварда «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду, радила синові не одружуватися на його нинішній подрузі Джорджині Родрігес. Про це повідомляє Cuatro. Друг португальського нападаючого розповів, що, за словами матері Роналду, Джорджину цікавлять тільки гроші футболіста, тому вона відмовляла сина від вступу в шлюб.

    Ходили чутки про таємне весілля Кріштіану і Джорджини в Марокко. Раніше сама Родрігес в одній з телевізійних програм ухилилася від відповіді на запитання про весілля: «Це залежить не від мене».

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    Учора, 29 вересня, Крішіану став автором переможного гола в матчі Ліги чемпіонів з «Вільярреалом» (2:1).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    Мати Кріштіану Роналду відмовляла сина від одруження на Джорджині Родрігес