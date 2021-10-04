  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Тренер «Шахтаря» незадоволений нічиєю з «Динамо»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Роберто Де Дзербі пишається грою&nbsp;&laquo;Шахтаря&raquo; - Тренер «Шахтаря» незадоволений нічиєю з «Динамо»
    Роберто Де Дзербі пишається грою «Шахтаря»
    Фото з відкритих джерел

    Роберто Де Дзербі вважає, що «гірники» провели чудовий матч

    Донецький «Шахтар» не зміг переграти «Динамо» в центральному матчі 10-го туру чемпіонату України. Гра завершилася нічиєю – 0:0. Тренер «гірників» Роберто Де Дзербі вважає, що його команда провела чудову гру.

    «Наша команда домінувала у грі від початку й до кінця. На жаль, Траоре, Фернандо, Дентіньо і Мораес травмовані. Ми не змогли забити гол. Однак насправді я дуже задоволений тим, як ми зіграли, в нас було чимало нагод. «Динамо» минулого сезону стало чемпіоном України з 11 очками відриву. Ви бачили, що вони наприкінці матчу просто вбивали час. Я вважаю, це великий знак для нас, ми впевнені в наших силах, – сказав після гри Де Дзербі. – «Динамо» – міцна команда, яка минулого сезону виграла все. Проте матч показав, що ми заслужили більшого. Гадаю, мої футболісти знову провели чудовий матч».

    У чемпіонаті України через матчі національної збірної настає 10-денна пауза. Наступний тур відбудеться 14-15 жовтня. «Шахтар» зустрінеться з «Зорею», а «Динамо» зіграє зі «Львовом».

    Раніше тренер «Динамо» Мірча Луческу прокоментував гру з «Шахтарем».

    88_08

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тренер «Шахтаря» незадоволений нічиєю з «Динамо»