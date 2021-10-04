Тренер «Шахтаря» незадоволений нічиєю з «Динамо»

Роберто Де Дзербі вважає, що «гірники» провели чудовий матч

Донецький «Шахтар» не зміг переграти «Динамо» в центральному матчі 10-го туру чемпіонату України. Гра завершилася нічиєю – 0:0. Тренер «гірників» Роберто Де Дзербі вважає, що його команда провела чудову гру.

«Наша команда домінувала у грі від початку й до кінця. На жаль, Траоре, Фернандо, Дентіньо і Мораес травмовані. Ми не змогли забити гол. Однак насправді я дуже задоволений тим, як ми зіграли, в нас було чимало нагод. «Динамо» минулого сезону стало чемпіоном України з 11 очками відриву. Ви бачили, що вони наприкінці матчу просто вбивали час. Я вважаю, це великий знак для нас, ми впевнені в наших силах, – сказав після гри Де Дзербі. – «Динамо» – міцна команда, яка минулого сезону виграла все. Проте матч показав, що ми заслужили більшого. Гадаю, мої футболісти знову провели чудовий матч».

У чемпіонаті України через матчі національної збірної настає 10-денна пауза. Наступний тур відбудеться 14-15 жовтня. «Шахтар» зустрінеться з «Зорею», а «Динамо» зіграє зі «Львовом».

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