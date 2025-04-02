Двоє паралімпійців з Донеччини задонатили на ЗСУ 400 тис. грн

Чуфаров та Трусов зробили важливий внесок у підтримку українських захисників

Чуфаров та Трусов наголосили, що лише разом можна досягти спільної перемоги та закінчити війну

Паралімпійці Данило Чуфаров та Андрій Трусов задонатили українським військовим 400 тис. грн та долучилися до лав «Зброєносців». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську міську раду.

Українські паралімпійці продемонстрували визначні результати на Паралімпійських іграх 2024 року в Парижі. Данило виборов чотири медалі, а Андрій став дворазовим чемпіоном та триразовим срібним призером у плаванні.

Обоє спортсменів родом із Донеччини, і після своїх тріумфальних виступів вони зробили важливий внесок у підтримку українських захисників.

«У проєкт «Зброєносці» ми задонатили 400 000 гривень. Це стало можливим завдяки державним призовим, які ми отримали за перемоги на Паралімпійських іграх у Парижі. Ми раді долучитися до збору, адже впевнені: лише разом зможемо досягти спільної перемоги та закінчити цю страшну війну», – зазначили спортсмени.

«Дякуємо нашим незламним спортсменам за підтримку! Їхній внесок у спільну справу – це ще одне нагадування про те, що допомога армії – справа честі кожного українця», – йдеться у зверненні Львівської міської ради.

Нагадаємо, українські параволейболістки стали бронзовими призерками Кубка Чемпіонів.

Міжнародний турнір з волейболу сидячи проходив в італійському місті Піза за участі шести найсильніших жіночих команд Європи.

У груповому раунді українська пара збірна впевнено перемогла команди Угорщини та Словенії з рахунками 3:0. У півфінальній грі з командою Італії українки поступилися – 1:3.

У грі за третє місце українська параволейбольна команда перемогла команду Угорщини з рахунком 3:0 та виборола бронзові нагороди.