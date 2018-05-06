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    Цуренко поступилася у стартовому матчі на тенісному турнірі в Мадриді

    Ще одна представниця України припинила виступи в одиночному розряді
    Леся Цуренко не змогла подолати стартовий бар'єр на турнірі серії WTA, що розпочався в Мадриді. Вже у першому колі українська тенісистка поступилася представниці Чехії Петрі Квітовій. Раніше свої матчі зіграли українки Еліна Світоліна і Марта Костюк. Світоліна обіграла 34-у ракетку світу Алізе Корне з Франції, а Костюк поступилася Ларі
    • Сьогодні, 20:51
    • Розсилка
    Леся Цуренко
    Леся Цуренко

    Ще одна представниця України припинила виступи в одиночному розряді

    Леся Цуренко не змогла подолати стартовий бар'єр на турнірі серії WTA, що розпочався в Мадриді.

    Вже у першому колі українська тенісистка поступилася представниці Чехії Петрі Квітовій.

    Раніше свої матчі зіграли українки Еліна Світоліна і Марта Костюк.

    Світоліна обіграла 34-у ракетку світу Алізе Корне з Франції, а Костюк поступилася Ларі Арруабаррені-Весіно.

    Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

    Жіночий тенісний турнір у Мадриді, Іспанія

    Призовий фонд: €6,685,828

    Перше коло

    Петра Квітова (Чехія) - Леся Цуренко (Україна) - 6:1, 6:2

    теніс Еліна Світоліна Леся Цуренко Марта Костюк
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