Цуренко поступилася у стартовому матчі на тенісному турнірі в Мадриді
- Сьогодні, 20:51
-
Розсилка
Леся Цуренко
Ще одна представниця України припинила виступи в одиночному розряді
Леся Цуренко не змогла подолати стартовий бар'єр на турнірі серії WTA, що розпочався в Мадриді.
Вже у першому колі українська тенісистка поступилася представниці Чехії Петрі Квітовій.
Раніше свої матчі зіграли українки Еліна Світоліна і Марта Костюк.
Світоліна обіграла 34-у ракетку світу Алізе Корне з Франції, а Костюк поступилася Ларі Арруабаррені-Весіно.
Mutua Madrid Open - Premier Mandatory
Жіночий тенісний турнір у Мадриді, Іспанія
Призовий фонд: €6,685,828
Перше коло
Петра Квітова (Чехія) - Леся Цуренко (Україна) - 6:1, 6:2