Цуренко поступилася у стартовому матчі на тенісному турнірі в Мадриді

Ще одна представниця України припинила виступи в одиночному розряді

Леся Цуренко не змогла подолати стартовий бар'єр на турнірі серії WTA, що розпочався в Мадриді. Вже у першому колі українська тенісистка поступилася представниці Чехії Петрі Квітовій. Раніше свої матчі зіграли українки Еліна Світоліна і Марта Костюк. Світоліна обіграла 34-у ракетку світу Алізе Корне з Франції, а Костюк поступилася Ларі