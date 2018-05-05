Марта Костюк поступилася в дебютному матчі на тенісному турнірі в Мадриді

Для Марти Костюк це другий турнір серії WTA

15-річна українська тенісистка Марта Костюк не забарилася в Мадриді на представницькому грунтовому турнірі категорії WTA Premier Mandatory з призовим фондом € 6,685,828. Костюк зі старту матчу вийшла вперед з брейком (2-0), але потім до кінця партії зуміла взяти лише один гейм. На початку другого сету Марта також оформила брейк (2-1)



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Марта Костюк. Фото: Getty Images

Для Марти Костюк це другий турнір серії WTA

15-річна українська тенісистка Марта Костюк не забарилася в Мадриді на представницькому грунтовому турнірі категорії WTA Premier Mandatory з призовим фондом € 6,685,828.

Костюк зі старту матчу вийшла вперед з брейком (2-0), але потім до кінця партії зуміла взяти лише один гейм.

На початку другого сету Марта також оформила брейк (2-1) і лідирувала 4-2. У сьомому геймі Арруабаррена відіграла потрійний прихований сетбол, а потім ще два брейкпоінти, і скоротила відставання. Дівчата по черзі захищали подачі, з другого сетболу Костюк перевела поєдинок у вирішальну партію.

Українка виконала брейк і мала геймбол, щоб повести 2-0, але з другого брейкпоінта суперниця зрівняла рахунок. Марта пішла з брейкпоінта в п'ятому геймі і поборолася на подачі іспанки. Арруабаррена взяла чотири очки поспіль, і зберігла подачу, а потім сама зробила брейк: 4-2. Лара продовжила свою переможну серію і оформила путівку до другого раунду.

Зустріч тривала 1 годину і 40 хвилин.

Для Марти Костюк це другий турнір в WTA, на якому вона грає в основній сітці змагань. У Штутгарті наша тенісистка стартувала в кваліфікації і зуміла пробитися в основу, де виграла ще один матч. 15-річна українка стала наймолодшою учасницею турніру WTA в Мадриді за всю його історію (з 2009 року).

Нагадаємо, що Світоліна стартувала з перемоги на тенісному турнірі в Мадриді.

Mutua Madrid Open - Premier Mandatory

Мадрид, Іспанія

Призовий фонд: €6,685,828

Перше коло

Марта Костюк (Україна) - Лара Арруабаррена-Весіно (Іспанія) - 3:6, 6:4, 2:6

Джерело: btu.org.ua