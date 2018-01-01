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    Світоліна зіграє на виставковому турнірі разом з сестрами Вільямс

    Переможниця змагань отримає чек на 250 тисяч доларів
    Перша ракетка України стала однією з учасниць майбутнього показового турніру в США. 5 березня вісім дівчат боротимуться за приз на корті The Madison Square Garden. За правилами Tie Break Tens всі матчі проходять у форматі тайбрейку до 10 очок. Переможниця змагань отримає чек на 250 тисяч доларів. На даний момент вже відомо, що в турнірі
    • Сьогодні, 16:35
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    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

    Переможниця змагань отримає чек на 250 тисяч доларів

    Перша ракетка України стала однією з учасниць майбутнього показового турніру в США.

    5 березня вісім дівчат боротимуться за приз на корті The Madison Square Garden.

    За правилами Tie Break Tens всі матчі проходять у форматі тайбрейку до 10 очок.

    Переможниця змагань отримає чек на 250 тисяч доларів.

    На даний момент вже відомо, що в турнірі візьмуть участь Серена і Вінус Вільямс, а також Маріон Бартолі.

    У січні уродженка Харкова стала чемпіонкою турніру категорії Premier в Брісбені і встановила особистий рекорд на Australian Open, дійшовши до чвертьфіналу.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Еліна Світоліна
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