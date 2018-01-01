Світоліна зіграє на виставковому турнірі разом з сестрами Вільямс

Переможниця змагань отримає чек на 250 тисяч доларів

Перша ракетка України стала однією з учасниць майбутнього показового турніру в США. 5 березня вісім дівчат боротимуться за приз на корті The Madison Square Garden. За правилами Tie Break Tens всі матчі проходять у форматі тайбрейку до 10 очок. Переможниця змагань отримає чек на 250 тисяч доларів. На даний момент вже відомо, що в турнірі