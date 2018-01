Світоліна зіграє на виставковому турнірі разом з сестрами Вільямс

Переможниця змагань отримає чек на 250 тисяч доларів

Перша ракетка України стала однією з учасниць майбутнього показового турніру в США.

5 березня вісім дівчат боротимуться за приз на корті The Madison Square Garden.

За правилами Tie Break Tens всі матчі проходять у форматі тайбрейку до 10 очок.

На даний момент вже відомо, що в турнірі візьмуть участь Серена і Вінус Вільямс, а також Маріон Бартолі.

У січні уродженка Харкова стала чемпіонкою турніру категорії Premier в Брісбені і встановила особистий рекорд на Australian Open, дійшовши до чвертьфіналу.

