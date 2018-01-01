Світоліна зіграє на виставковому турнірі разом з сестрами Вільямс
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Розсилка
Переможниця змагань отримає чек на 250 тисяч доларів
Перша ракетка України стала однією з учасниць майбутнього показового турніру в США.
5 березня вісім дівчат боротимуться за приз на корті The Madison Square Garden.
За правилами Tie Break Tens всі матчі проходять у форматі тайбрейку до 10 очок.
Переможниця змагань отримає чек на 250 тисяч доларів.
На даний момент вже відомо, що в турнірі візьмуть участь Серена і Вінус Вільямс, а також Маріон Бартолі.
У січні уродженка Харкова стала чемпіонкою турніру категорії Premier в Брісбені і встановила особистий рекорд на Australian Open, дійшовши до чвертьфіналу.
Drum roll please….. We've been struggling to contain ourselves, @bartoli_marion & @ElinaSvitolina will be joining @SerenaWilliams & @VenusesWilliams at #TBTens NYC on Mar 5 @TheGarden. The competition is getting fierce. Grab your tickets today! https://t.co/ZVJcJ2jJVo pic.twitter.com/Q4UkfsWf1u— Tie Break Tens (@tiebreaktens) 31 января 2018 г.
Джерело: btu.org.ua