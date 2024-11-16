Збірна України U-17 розтрощила Мальту, забивши 10 голів

Дівоча збірна України продовжує впевнено йти до головної мети – виходу на Євро-2025

Українки продовжують впевнену ходу на шляху до чемпіонату Європи. У останньому матчі футболістки не залишили шансів одноліткам з Мальти (10:0).

Україна U-17 – Мальта U-17 – 10:0.

Голи: Купцова, 6, Іванченко, 28, Леспух, 30, 32, Колодій, 43, 45, Савкіна, 53, 64, Коновалова, 66, Гладун, 90+1.

Дівоча збірна України продовжує впевнено йти до головної мети – виходу на Євро-2025. У другому турі українські футболістки зіграли зі збірною Мальти та з перших хвилини захопили впевнену ініціативу. В першій грі вони здобули розгромну перемогу над Молдовою – 5:0. У матчі з мальтійками українки забили вдвічі більше – одразу 10 м'ячів.

У перші 30 хвилин зустрічі збірна Україна забила тричі: по голу на рахунку Купцової, Іванченко та Леспух. Після цього наші футболістки лише посилили тиск на ворота суперниць та відзначилися ще тричі до кінця першого тайму. У другій 45-хвилинці мальтійки пропустили ще 4 рази.

Зазначимо, що одразу трьом українкам вдалося оформити дубль – це півзахисниця Вікторія Савкіна й нападниці Каріна Леспух та Дарина Колодій.

Після двох турів у групі B2 на рахунку нашої збірної 6 очок та різниця забитих і пропущених голів – 15:0. Наступний матч жіночої збірної U-17 відбудеться 19 листопада проти Румунії.

Раніше збірна України з футболу U-19 програла одноліткам із Казахстану у дебютному матчі відбіркового циклу до чемпіонату Європи-2025, що відбувся у Нідерландах, з рахунком 1:2. Примітно, що другий гол у свої ворота Україна, ворота якої захищав В'ячеслав Суркіс, пропустила з прямого удару з кутового.

До слова, нападник Роми та збірної України Артем Довбик може покинути розташування національної команди перед ключовими матчами Ліги націй. За інформацією джерела, Довбик не долучився до тренування збірної України у вівторок, тому тренерський штаб національної команди разом із лікарями Роми ухвалить рішення, чи потрібно Артему повернутись назад у Італію.

Також ресурс GiveMeSport оприлюднив рейтинг з десяти найгірших нападників в історії Англійської Прем'єр-ліги з моменту її заснування у 1992 році. У рейтинг могли потрапити лише футболісти, які зіграли більше 10 матчів у турнірі. Шосте місце в переліку посів колишній форвард збірної України та «Ліверпуля» Андрій Воронін.