Втрати ворога станом на 17 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 997-й день повномасштабної війни в Україні

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1640 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 17 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 17 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 17 листопада втратила:

особового складу ‒ близько 720 880 (+1640) осіб,

танків ‒ 9 350 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 19 021 (+27) од,

артилерійських систем – 20 556 (+36) од,

РСЗВ – 1 252 (+0) од,

засоби ППО ‒ 999 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 974 (+60),

крилаті ракети ‒ 2 641 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29 321 (+85) од,

спеціальна техніка ‒ 3 653 (+2).

Втрати ворога у війні станом на 17 листопада 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 17 листопада:

У Чорному морі чотири ворожі кораблі, чотири з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі три ворожі кораблі, три з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – одне судно, з них нуль продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – чотири судна, з них нуль рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 17 листопада інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 998-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, українські воїни нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Курахового. Разом з тим фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара.