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Втрати ворога станом на 17 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 17 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 997-й день повномасштабної війни в Україні
фото: 44 окрема артилерійська бригада

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1640 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 17 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 17 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 17 листопада втратила:

  • особового складу ‒ близько 720 880 (+1640) осіб,
  • танків ‒ 9 350 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19 021 (+27) од,
  • артилерійських систем – 20 556 (+36) од,
  • РСЗВ – 1 252 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 999 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 974 (+60),
  • крилаті ракети ‒ 2 641 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 321 (+85) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3 653 (+2).
Втрати ворога у війні станом на 17 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 17 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 17 листопада:

  • У Чорному морі чотири ворожі кораблі, чотири з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі три ворожі кораблі, три з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – одне судно, з них нуль продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, з них нуль рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 17 листопада
Активність флоту окупантів станом на 17 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 998-й день повномасштабної війни в Україні.

До слова, українські воїни нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Курахового. Разом з тим фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара. 

Теги: окупанти війна втрати Генштаб

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