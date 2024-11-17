Втрати ворога станом на 17 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1640 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 17 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 17 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 17 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 720 880 (+1640) осіб,
- танків ‒ 9 350 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 021 (+27) од,
- артилерійських систем – 20 556 (+36) од,
- РСЗВ – 1 252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 999 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 974 (+60),
- крилаті ракети ‒ 2 641 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 321 (+85) од,
- спеціальна техніка ‒ 3 653 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 17 листопада:
- У Чорному морі чотири ворожі кораблі, чотири з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі три ворожі кораблі, три з яких є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – одне судно, з них нуль продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – чотири судна, з них нуль рухались з протоки Босфор.
Нині триває 998-й день повномасштабної війни в Україні.
До слова, українські воїни нещодавно просунулися в Курській області та поблизу Курахового. Разом з тим фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Торецька, Покровська, Курахового та Вугледара.
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