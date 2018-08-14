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    Світоліна зіграє проти росіянки у другому колі тенісного турніру в Цинциннаті

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    Еліна Світоліна - Світоліна зіграє проти росіянки у другому колі тенісного турніру в Цинциннаті
    Еліна Світоліна

    Початок гри: не раніше 19:00 за місцевим часом / 02:00 за Києвом

    Свій стартовий поєдинок в Цинциннаті перша ракетка України проведе проти росіянки Світлани Кузнєцової.

    Цей матч стартує на корті Grandstand першим запуском у вечірній сесії.

    Початок гри: не раніше 19:00 за місцевим часом / 02:00 за Києвом.

    Також у вівторок на корті №7 свої парні матчі зіграють Надія Кіченок (другий запуск) і Людмила Кіченок (шостий запуск).

    Початок ігрового дня на цьому майданчику - в 11:00 за місцевим часом / 18:00 за Києвом.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Еліна Світоліна Людмила Кіченок Надія Кіченок
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