Світоліна зіграє проти росіянки у другому колі тенісного турніру в Цинциннаті
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Розсилка
Еліна Світоліна
Початок гри: не раніше 19:00 за місцевим часом / 02:00 за Києвом
Свій стартовий поєдинок в Цинциннаті перша ракетка України проведе проти росіянки Світлани Кузнєцової.
Цей матч стартує на корті Grandstand першим запуском у вечірній сесії.
Початок гри: не раніше 19:00 за місцевим часом / 02:00 за Києвом.
Також у вівторок на корті №7 свої парні матчі зіграють Надія Кіченок (другий запуск) і Людмила Кіченок (шостий запуск).
Початок ігрового дня на цьому майданчику - в 11:00 за місцевим часом / 18:00 за Києвом.
#CincyTennis Tuesday, August 14— TennisUkraine (@UkrainianTennis) 14 августа 2018 г.
GRANDSTAND
Svitolina vs Kuznetsova
NB 7 pm local pic.twitter.com/KXP4G5aUYM
Джерело: btu.org.ua