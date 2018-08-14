Світоліна зіграє проти росіянки у другому колі тенісного турніру в Цинциннаті



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Еліна Світоліна

Початок гри: не раніше 19:00 за місцевим часом / 02:00 за Києвом

Свій стартовий поєдинок в Цинциннаті перша ракетка України проведе проти росіянки Світлани Кузнєцової.

Цей матч стартує на корті Grandstand першим запуском у вечірній сесії.

Початок гри: не раніше 19:00 за місцевим часом / 02:00 за Києвом.

Також у вівторок на корті №7 свої парні матчі зіграють Надія Кіченок (другий запуск) і Людмила Кіченок (шостий запуск).

Початок ігрового дня на цьому майданчику - в 11:00 за місцевим часом / 18:00 за Києвом.

#CincyTennis Tuesday, August 14

GRANDSTAND

Svitolina vs Kuznetsova

NB 7 pm local pic.twitter.com/KXP4G5aUYM — TennisUkraine (@UkrainianTennis) 14 августа 2018 г.

Джерело: btu.org.ua