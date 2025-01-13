Ф'юрі раніше вже кілька разів оголошував про завершення кар'єри

36-річний британець провів на професійному рингу 37 боїв

Британський боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

Ф'юрі раніше вже кілька разів оголошував про завершення кар'єри. Востаннє він це робив у серпні 2022 року.

Однак, після цього британець повернувся і провів чотири поєдинки: двічі захистив чемпіонський пояс WBC, але після чого ще двічі поступився українцю Олександру Усику.

«Привіт усім, скажу коротко і зрозуміло. Я хотів би оголосити про свій відхід від боксу. Це було неймовірно, я отримав насолоду від кожної хвилини. Збираюсь закінчити на цьому. Дік Турпін (відомий англійський розбійник, герой безлічі пісень, оповідань, фільмів та серіалів – ред.) носив маску. Хай благословить усіх бог, побачимося з іншого боку», – сказав Ф'юрі у своєму зверненні.

36-річний британець провів на професійному рингу 37 боїв, здобув 34 перемоги, зазнав 2 поразок і 1 поєдинок завершив внічию.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Напередодні бою букмекери віддавали перевагу саме українцю Олександру Усику.

Британські букмекерські контори визначили такі котирування. Перемога Усика – 172, нічия – 15.0, перемога Ф'юрі – 2.20.

Дострокова перемога Усика – 3.75, перемога Олександра за очками – 2.75, дострокова перемога Ф'юрі – 4.33, перемога Олександра за очками – 4.00.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

До того ж Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.