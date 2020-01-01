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    Татусі спортивних гімнасток вбралися у тріко і влаштували шоу (відео)

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    Такого сюрпризу до свят дівчатка точно не чекали - Татусі спортивних гімнасток вбралися у тріко і влаштували шоу (відео)
    Такого сюрпризу до свят дівчатка точно не чекали

    Незичне шоу підготували для своїх доньок батьки вихованок спортивної школи

    Напередодні нового року в багатьох спортивних школах є традиція влаштовувати новорічні свята з показовими виступами. Нерідко учні та тренери з’являються на них в неочікуваних образах. Втім татусі вихованок однієї з шкіл художньої Дніпра обійшли всіх, за ефектом несподіванки – відважні чоловіки вбралися у справжні трико для художньої гімнастики, і спробували повторити те, чому навчаються їх дівчата.

     

    Ефект вийшов надзвичайним – величезну порцію позитиву від цього групового виступу отримали всі присутні.

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    художня гімнастика новорічні свята батьки учні
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