Татусі спортивних гімнасток вбралися у тріко і влаштували шоу (відео)



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Такого сюрпризу до свят дівчатка точно не чекали

Незичне шоу підготували для своїх доньок батьки вихованок спортивної школи

Напередодні нового року в багатьох спортивних школах є традиція влаштовувати новорічні свята з показовими виступами. Нерідко учні та тренери з’являються на них в неочікуваних образах. Втім татусі вихованок однієї з шкіл художньої Дніпра обійшли всіх, за ефектом несподіванки – відважні чоловіки вбралися у справжні трико для художньої гімнастики, і спробували повторити те, чому навчаються їх дівчата.

Ефект вийшов надзвичайним – величезну порцію позитиву від цього групового виступу отримали всі присутні.