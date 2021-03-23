Тайсон відмовився від 25 мільйонів доларів за третій бій з Голіфілдом

Майк вийшов з перемовин після кількох місяців узгоджень контракту на поєдинок

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон відмовився від контракту на 25 мільйоні доларів за бій з колишнім абсолютним чемпіоном світу в двох вагових категоріях Евандером Голіфілдом. Як повідомляє MMA Fighting, сторони вели переговори протягом декількох місяців, при цьому сторона Голіфілда вважала, що угода точно буде укладена. Однак, за словами представників Голіфілда, вимоги Тайсона стали неприйнятними, і угода не відбулася.

«Ми думали, що угода буде укладена, але все рухнуло, коли люди Тайсона відхилили всі пропозиції. Ми вели переговори з добрими намірами, і схоже, що в підсумку ми просто даремно витратили час», – прокоментував менеджер Голіфілда Кріс Лоуренс.

В минулому боксери зустрічалися двічі. Обидва поєдинки завершилися на користь Голіфілда. Друга зустріч ознаменувалася гучним скандалом. Тайсон в третьому раунді в пориві гніву відкусив Евандеру шматочок вуха.