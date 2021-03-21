Непереможний британець став чемпіоном світу і отримав пояс Усика

Околі нокаутував досвідченого поляка Гловацького

Поляк Кшиштоф Гловацький не зміг повернути собі пояс WBO у першій важкій вазі, який він втратив 2016 року в поєдинку з Олександром Усиком. Цього разу титул був вакантним, проте він дістався супернику Кшиштофа британцю Лоуренсу Околі (16-0, 13 KO).

Гловацький зайняв центр рингу. Околі кружляв навколо екс-чемпіона, працював джебом, часом запускаючи небезпечні праві хуки. Діставалося Кшиштофу й від ударів по корпусу. Поляк, в свою чергу, намагався не загострювати бій, діяв обережно, але було помітно, що британець виграє в швидкості.

Перші чотири раунди Гловацький добре тримав удар, а коли Околі почав по-справжньому вкладатися в удари, у поляка розпочалися великі проблеми. Розсічення біля лівого ока дало кровотечу й стало зрозуміло, що він довго не протримається. У шостому раунді все скінчилося. Гловацький опинився в нокдауні після правого хуку в щелепу. Він піднявся на ноги, але рефері зупинив бій.







