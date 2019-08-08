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    Офіційно: наступний бій Усик проведе 12 жовтня

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    Олександр Усик - Карлос Такам: спроба №2 - Офіційно: наступний бій Усик проведе 12 жовтня
    Олександр Усик - Карлос Такам: спроба №2
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    Суперник прогнозований

    Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик зустрінеться з камерунцем Карлосом Такамом 12 жовтня, повідомляє ESPN. Бій  відбудеться в Чикаго (штат Іллінойс, США).

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    Суперники проведуть поєдинок за статус офіційного претендента на титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO.

    Спочатку планувалося, що Усик і Такам зустрінуться ще в кінці травня, але бій був скасований через травму українського боксера. Переможець бою Усик – Такам оскаржить чемпіонський пояс в поєдинку з переможцем пари Енді Руїс – Ентоні Джошуа.

    Попередній поєдинок Усика датований листопадом 2018 року, тоді він нокаутував екс-чемпіона світу Тоні Беллью з Великобританії.

    Усик перейшов в суперважку вагу після того, як у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії переміг росіянина Мурата Ґассієва.

     Читайте також: Українця Усика назвали причиною завершення кар’єри росіянином Лєбєдєвим
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    бокс Олександр Усик WBO Ентоні Джошуа Карлос Такам Енді Руїс
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