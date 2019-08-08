Офіційно: наступний бій Усик проведе 12 жовтня



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Олександр Усик - Карлос Такам: спроба №2 Коллаж із соцмереж

Суперник прогнозований

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик зустрінеться з камерунцем Карлосом Такамом 12 жовтня, повідомляє ESPN. Бій відбудеться в Чикаго (штат Іллінойс, США).

Суперники проведуть поєдинок за статус офіційного претендента на титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO.

Спочатку планувалося, що Усик і Такам зустрінуться ще в кінці травня, але бій був скасований через травму українського боксера. Переможець бою Усик – Такам оскаржить чемпіонський пояс в поєдинку з переможцем пари Енді Руїс – Ентоні Джошуа.

Попередній поєдинок Усика датований листопадом 2018 року, тоді він нокаутував екс-чемпіона світу Тоні Беллью з Великобританії.

Усик перейшов в суперважку вагу після того, як у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії переміг росіянина Мурата Ґассієва.