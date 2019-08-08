Офіційно: наступний бій Усик проведе 12 жовтня
Суперник прогнозований
Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик зустрінеться з камерунцем Карлосом Такамом 12 жовтня, повідомляє ESPN. Бій відбудеться в Чикаго (штат Іллінойс, США).
Суперники проведуть поєдинок за статус офіційного претендента на титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO.
Спочатку планувалося, що Усик і Такам зустрінуться ще в кінці травня, але бій був скасований через травму українського боксера. Переможець бою Усик – Такам оскаржить чемпіонський пояс в поєдинку з переможцем пари Енді Руїс – Ентоні Джошуа.
Попередній поєдинок Усика датований листопадом 2018 року, тоді він нокаутував екс-чемпіона світу Тоні Беллью з Великобританії.
Усик перейшов в суперважку вагу після того, як у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії переміг росіянина Мурата Ґассієва.