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    Тенісна збірна України на шляху до перемоги у Зимовому кубку Європи зіграє з росіянами

    У чвертьфіналі команді України серед хлопчиків U-12 протистоятиме саме Росія
    Збірна України серед хлопчиків у віці до 12-ти років починає боротьбу за титул чемпіонів Європи У п’ятницю, 9 лютого, у чеському місті Веска починаються матчі Tennis Europe Winter Cups. Суперниками української команди у чвертьфіналі стануть однолітки з Росії. До складу української збірної, як і два тижні тому, увійшли: Костянтин Мантач,
    • Сьогодні, 18:17
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    У чвертьфіналі команді України серед хлопчиків U-12 протистоятиме саме Росія

    Збірна України серед хлопчиків у віці до 12-ти років починає боротьбу за титул чемпіонів Європи

    У п’ятницю, 9 лютого, у чеському місті Веска починаються матчі Tennis Europe Winter Cups.

    Суперниками української команди у чвертьфіналі стануть однолітки з Росії.

    До складу української збірної, як і два тижні тому, увійшли: Костянтин Мантач, Олександр Паламар і Гліб Секачьов. Капітаном став Артем Масан.

    Окрім того, збірна України серед хлопчиків до 14-ти років починає виступи у кваліфікаційному турнірі групи D, який пройде в Пущі-Водиці. У чвертьфіналі українці зіграють проти тенісистів з Чехії, «посіяних» під другим номером.

    До складу збірної увійшли Іван Кременчуцький, Ерік Ткаленко й Ілля Максимчук. Капітаном був призначений Юрій Черепов.

    Нагадаємо, збірна України U-12 гарантувала собі місце у фінальній частині турніру, обігравши у попередньому етапі у півфіналі своїх однолітків зі Словаччини.

    Саме та перемога гарантувала українській команді участь у фінальній частині Зимового кубка Європи.

    Джерело: btu.org.ua

    Росія теніс Збірна України
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