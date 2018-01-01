Тенісна збірна України на шляху до перемоги у Зимовому кубку Європи зіграє з росіянами

У чвертьфіналі команді України серед хлопчиків U-12 протистоятиме саме Росія

Збірна України серед хлопчиків у віці до 12-ти років починає боротьбу за титул чемпіонів Європи У п’ятницю, 9 лютого, у чеському місті Веска починаються матчі Tennis Europe Winter Cups. Суперниками української команди у чвертьфіналі стануть однолітки з Росії. До складу української збірної, як і два тижні тому, увійшли: Костянтин Мантач,



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У чвертьфіналі команді України серед хлопчиків U-12 протистоятиме саме Росія

Збірна України серед хлопчиків у віці до 12-ти років починає боротьбу за титул чемпіонів Європи

У п’ятницю, 9 лютого, у чеському місті Веска починаються матчі Tennis Europe Winter Cups.

Суперниками української команди у чвертьфіналі стануть однолітки з Росії.

До складу української збірної, як і два тижні тому, увійшли: Костянтин Мантач, Олександр Паламар і Гліб Секачьов. Капітаном став Артем Масан.

Окрім того, збірна України серед хлопчиків до 14-ти років починає виступи у кваліфікаційному турнірі групи D, який пройде в Пущі-Водиці. У чвертьфіналі українці зіграють проти тенісистів з Чехії, «посіяних» під другим номером.

До складу збірної увійшли Іван Кременчуцький, Ерік Ткаленко й Ілля Максимчук. Капітаном був призначений Юрій Черепов.

Нагадаємо, збірна України U-12 гарантувала собі місце у фінальній частині турніру, обігравши у попередньому етапі у півфіналі своїх однолітків зі Словаччини.

Саме та перемога гарантувала українській команді участь у фінальній частині Зимового кубка Європи.

Джерело: btu.org.ua