Тенісна збірна України на шляху до перемоги у Зимовому кубку Європи зіграє з росіянами
- Сьогодні, 18:17
-
Розсилка
У чвертьфіналі команді України серед хлопчиків U-12 протистоятиме саме Росія
Збірна України серед хлопчиків у віці до 12-ти років починає боротьбу за титул чемпіонів Європи
У п’ятницю, 9 лютого, у чеському місті Веска починаються матчі Tennis Europe Winter Cups.
Суперниками української команди у чвертьфіналі стануть однолітки з Росії.
До складу української збірної, як і два тижні тому, увійшли: Костянтин Мантач, Олександр Паламар і Гліб Секачьов. Капітаном став Артем Масан.
Окрім того, збірна України серед хлопчиків до 14-ти років починає виступи у кваліфікаційному турнірі групи D, який пройде в Пущі-Водиці. У чвертьфіналі українці зіграють проти тенісистів з Чехії, «посіяних» під другим номером.
До складу збірної увійшли Іван Кременчуцький, Ерік Ткаленко й Ілля Максимчук. Капітаном був призначений Юрій Черепов.
Нагадаємо, збірна України U-12 гарантувала собі місце у фінальній частині турніру, обігравши у попередньому етапі у півфіналі своїх однолітків зі Словаччини.
Саме та перемога гарантувала українській команді участь у фінальній частині Зимового кубка Європи.
Джерело: btu.org.ua