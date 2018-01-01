Тенісні збірні України (U-12) стартують у кваліфікації Зимового кубка Європи

Дівчата зіграють в Естонії, а хлопці – у Чехії

Українські команди починають боротьбу за вихід до фінальної частини змагань. Зональний турнір серед дівчаток до 12-ти років у групі С приймає столиця Естонії, Таллінн. Окрім нашої збірної, у ньому візьмуть участь команди з Естонії, Великобританії, Білорусі, Польщі, Латвії та Литви. Склад збірної: Аліна Мокринська, Єлизавета Котляр, Анна Ващенко.