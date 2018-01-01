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    Тенісні збірні України (U-12) стартують у кваліфікації Зимового кубка Європи

    Дівчата зіграють в Естонії, а хлопці – у Чехії
    Українські команди починають боротьбу за вихід до фінальної частини змагань. Зональний турнір серед дівчаток до 12-ти років у групі С приймає столиця Естонії, Таллінн. Окрім нашої збірної, у ньому візьмуть участь команди з Естонії, Великобританії, Білорусі, Польщі, Латвії та Литви. Склад збірної: Аліна Мокринська, Єлизавета Котляр, Анна Ващенко.
    • Вчора, 21:43
    • Розсилка

    Дівчата зіграють в Естонії, а хлопці – у Чехії

    Українські команди починають боротьбу за вихід до фінальної частини змагань.

    Зональний турнір серед дівчаток до 12-ти років у групі С приймає столиця Естонії, Таллінн.

    Окрім нашої збірної, у ньому візьмуть участь команди з Естонії, Великобританії, Білорусі, Польщі, Латвії та Литви.

    Склад збірної: Аліна Мокринська, Єлизавета Котляр, Анна Ващенко. Капітан: Наталія Медведєва.

    У свою чергу, команда серед хлопчиків в аналогічній віковій категорії зіграє у чеському місті Градек над Нісою.

    Окрім господарів зонального турніру у групі В й України, тут виступлять Словаччина, Молдова, Кіпр, Бельгія, Польща та Швейцарія.

    Склад збірної: Олександр Паламар, Костянтин Мантач, Гліб Секачьов. Капітан: Артем Масан.

    Збірні, які дійдуть до фінального матчу у кваліфікації, гарантують собі місце у фінальній частині Зимового кубка Європи.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Кубок Європи
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