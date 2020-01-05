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    Екс чемпіон світу з боксу прогнозує, що найближчим часом Усик відбере титули у Джошуа

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    Американець має в своїй колекції пояси за версією WBC та WBO - Екс чемпіон світу з боксу прогнозує, що найближчим часом Усик відбере титули у Джошуа
    Американець має в своїй колекції пояси за версією WBC та WBO

    Тімоті Бредлі не сумнівається в успіху українця

    Екс чемпіон світу з боксу прогнозує, що найближчим часом Усик відбере титули у Джошуа

    Колишній чемпіон світу з боксу Тімоті Бредлі, який зараз працює коментатором на телеканалі ESPN, вважає, що бій чемпіона світу за версіями IBF, WBO і WBA в суперважкій вазі Ентоні Джошуа проти Олександра Усика не завершиться нічим хорошим для британця.

    -Я думаю, що 2020 року Джошуа втратить свої титули. Цього року він програє їх Олександру Усику. Усик - обов'язковий претендент на пояси WBO. Джошуа переможе Кубрата Пулєва, однак Усик його перебоксує. Джошуа позбудеться титулів, - заявив Бредлі.

    Колега Бредлі, Марк Кригель,  також переконаний в тому, що колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі, цього року завоює титули в high wight

    -Усик візьме два з чотирьох поясів. Він переможе Ентоні Джошуа в другій половині 2020 року. Спочатку Джошуа здолає Пулєва в бою за титул IBF. Потім він зустрінеться з Усиком, і програє йому. Ви ж бачили Джошуа проти Руїса. Він зміг перебоксувати Енді, але з Усиком це йому не вдасться, - додав Кригель

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    IBF WBO Ентоні Джошуа
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