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    Олександр Усик з дружиною знявся з інтимній фотосесії (фото)

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    Таким ніжним та зворушливим Усика можна побачити не часто - Олександр Усик з дружиною знявся з інтимній фотосесії (фото)
    Таким ніжним та зворушливим Усика можна побачити не часто

    Катерина навіть наважилася на відверті фото у ванній

    Всесвітньо-відомий український боксер Олександр Усик разом  зі своєю чарівною дружиною Катериною знявся у зворушливій фотосесії. Світлини ніби відображають кадри домашнього життя подружжя Усиків – пара в халатах снідає на кухні, зустрічає новий рік під ялинкою, а окремої уваги заслуговує серія гарячих фотографій Катерини в ванній. Сексуальні знімки виклала в своєму акаунті в Instagram фотограф Олена Сергєєва.

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    Олександр Усик з дружиною знявся з інтимній фотосесії (фото)
    Олександр Усик з дружиною знявся з інтимній фотосесії (фото)
    Олександр Усик з дружиною знявся з інтимній фотосесії (фото)
    Олександр Усик з дружиною знявся з інтимній фотосесії (фото)
    Олександр Усик з дружиною знявся з інтимній фотосесії (фото)
    Олександр Усик з дружиною знявся з інтимній фотосесії (фото)

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    Олександр Усик
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