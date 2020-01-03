Олександр Усик з дружиною знявся з інтимній фотосесії (фото)



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Таким ніжним та зворушливим Усика можна побачити не часто

Катерина навіть наважилася на відверті фото у ванній

Всесвітньо-відомий український боксер Олександр Усик разом зі своєю чарівною дружиною Катериною знявся у зворушливій фотосесії. Світлини ніби відображають кадри домашнього життя подружжя Усиків – пара в халатах снідає на кухні, зустрічає новий рік під ялинкою, а окремої уваги заслуговує серія гарячих фотографій Катерини в ванній. Сексуальні знімки виклала в своєму акаунті в Instagram фотограф Олена Сергєєва.