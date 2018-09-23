Титули залишаються в Англії: Джошуа нокаутував Повєткіна



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Фото взяте з ресурсу mmaboxing.ru

Джошуа нокаутував росіянина у сьмому раунді

У суботу, 22 вересня, на легендарному лондонському стадіоні «Уемблі» пройшов чемпіонський поєдинок у суперважкій вазі.

На ринг вийшли два олімпійські чемпіони. Британець Ентоні Джошуа захищав свої пояси за версіями IBO, WBA, IBF, WBO у протистоянні з росіянином Олександром Повєткіним.

На початку поєдинку більш активно виглядав Повєткін, який навіть розбив ніс суперникові. Джошуа відповів тим, що розсік брову суперникові.

Але до середини сітуація в ринзі була рівною. Але у сьомому раунді Ентоні збільшив темп і побив Повєткіна. Спочатку після серії ударів Олександр опинився у нокдауні.

Однак піднявся ненадовго. Чергова атака Ентоні - і нокаут.

28-річний Ентоні Джошуа провів 22 бої на провесійному ринзі. А ось 39-річний Олександр Повєткін зазнав другої поразки у кар'єрі. Решта 34 бої він виграв.

Нагадаємо, переможець цього поєдинку може стати суперником Олександра Усика.