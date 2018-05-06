Тоні Белью вдруге побив Девіда Хея в реванші (відео)

Поєдинок вибухнув в третьому раунді

Реванш між екс-чемпіоном світу в двох вагових категоріях Девідом Хеєм (28-4, 26 КО) і колишнім володарем пояса WBC Тоні Белью (30-2-1, 20 КО) знову завершився перемогою «бомбера». Другий поєдинок відбувся через 14 місяці після першої зустрічі боксерів. На відміну від першого бою, Хей вирішив обрати більш спокійну і розважливу тактику



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Тоні Белью - Девід Хей. Фото: Getty Images

Поєдинок вибухнув в третьому раунді

Реванш між екс-чемпіоном світу в двох вагових категоріях Девідом Хеєм (28-4, 26 КО) і колишнім володарем пояса WBC Тоні Белью (30-2-1, 20 КО) знову завершився перемогою «бомбера».

Другий поєдинок відбувся через 14 місяці після першої зустрічі боксерів. На відміну від першого бою, Хей вирішив обрати більш спокійну і розважливу тактику в стартових раундах, хоча і працював першим номером. Белью на початку бою більше діяв від захисту.

Поєдинок вибухнув в третьому раунді. Обидва бійці вплуталися в справжню рубку, внаслідок якої Хей пропустив потужний удар у скроню і опинився на настилі. Рефері відрахував нокдаун, але Девід встиг піднятися.

У четвертому раунді побиття продовжилося, але на цей раз обійшлося без нокдаунів. У п'ятій трихвилинці Хей знову опинився на канвасі і також зумів піднятися, але Белью агресивно кинувся на добивання і рефері змушений був зупинити бій.

Зазначимо, що перед боєм Хей заявляв, що в разі поразки від Белью завершить кар'єру.

Джерело: xsport.ua